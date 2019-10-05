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日媒看韓國瑜角度大不同　朝日新聞：他在貧富差距不滿的世代受到擁簇

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▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜9月與日本學者會面的遲到風波，在事過境遷後原以為落幕，但近來又被日本記者田中淳在日本財經雜誌發文重提，甚至還幫韓國瑜取了綽號「遲刻魔」。

不過，有其他日本記者對於韓國瑜此次代表國民黨角逐總統大位持不同看法，朝日新聞記者西本秀在今年7月已採訪韓陣營，報導內文就特別強調韓國瑜以「翻轉貧富差距」為訴求，來回應社會的不滿。

韓國瑜9月初會見日本學者，說等對方25分鐘，但事後慘遭日本學者打臉指稱是市府在活動前才告知更變地點，讓他們無可避免的遲到。

事情過了約一個月，有網友在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」張貼一張照片，內文是一本雜誌的內頁，標題提到「遲刻魔總統候補的爭議言論」。

這篇報導在日本財經雜誌「週刊エコノミスト」網站，由記者田中淳撰寫，內文除了以遲到魔人形容韓國瑜外，也批評韓國瑜性格與品德，不過也有其他媒體發現田中淳曾在蔡英文基金會的「想想論壇」發表過有關獨派大老史明的文章，因此國民黨人士與韓陣營看到田中淳最新的撰文後，也質疑作者的立場。

▲日本記者田中淳在想想論壇發表的文章▼ 。（圖／翻攝想想論壇）

▲日本記者田中淳在想想論壇發表的文章 。（圖／翻攝想想論壇）

相較於田中淳的觀察與分析，事實上，也有其他日本媒體對於韓國瑜持不同看法，以朝日新聞的資深記者西本秀早在今年7月採訪國民黨與韓陣營的報導為例，當中就特別強調韓國瑜競選路線。

報導指出，這次選舉，國民黨以經濟政策掛帥，壓抑了親中的發言，主要原因是因為因司法獨立所引起的香港大規模示威遊行。在面對香港「一國兩制」可能將名存實亡的現實狀況下，台灣人對中國的警戒心隨之高升，而「拒絕一國兩制」的民進黨總統蔡英文的支持率也因此順勢上揚。

另外，報導中也提到，以「庶民總統」為訴求的韓國瑜，他的經歷也是迥然不同，相較於台灣自民選總統以來，歷代總統都是出自名門的台大校友，而韓國瑜自稱是「叛逆少年」，經歷當兵後進入私立大學就讀，他的發言向來也是非常大膽無懼，對於黨中央菁英高層的批判也從不缺席。

▲▼朝日新聞報導韓國瑜。（圖／翻攝朝日新聞）

▲朝日新聞報導韓國瑜。（圖／翻攝朝日新聞）

以下為朝日新聞報導的中譯內容：

【確定韓國瑜為總統候選人】

為了迎戰明年一月的總統大選，在野黨國民黨壓抑了傳統以來親中的形象，制定出一條以經濟為導向的路線，在28日舉行的黨代表大會上 ，「庶民總統」之稱的高雄市長韓國瑜被正式提名為總統候選人，韓國瑜以「翻轉貧富差距」為訴求，來回應社會的不滿。

「解決經濟問題的關鍵 在尋找出口管道」。在台北郊區舉行的黨代表大會，喊出了重返政權的新口號。

吳敦義黨主席在演說中 ，以國民黨執政時期平均10%以上的經濟成長率來批判民進黨執政經濟政策的不當，並訴求「經濟發展將是我等未來的重要目標」。

一直以來台灣的兩大政黨國民黨和民進黨 ，在與中國之間的距離感是相對立的，國民黨主要的基本支持者，是來自二次世界大戰後從中國遷移過來的人民，以兩岸和平相處為主訴；另一方民進黨則是以在台灣 歷經數代的台灣人為主軸，主張支持台灣獨立自主。

但是這次選舉，國民黨以經濟政策掛帥，壓抑了親中的發言，主要原因是因為因司法獨立所引起的香港大規模示威遊行。

在面對香港「一國兩制」可能將名存實亡的現實狀況下，台灣人對中國的警戒心隨之高升，而「拒絕一國兩制」的民進黨總統蔡英文的支持率也因此順勢上揚。

對此感到危機感的國民黨，也開始敢對一國兩制加以批判，吳主席在黨大會的演說中，雖說要維持兩岸和平安定，但也強調要維護台灣的尊嚴。

【在貧富差距不滿的世代受到擁簇 】

雖然初選中，國民黨經濟重視路線展開拉距戰，下屆總統候選人確定由韓國瑜市長出線。

韓國瑜在去年秋天的全國地方選舉中以「貨出的去，人進的來」為主張，幫助國民黨贏得選舉大勝。他最近又著眼於台灣內部的經濟問題，主張「翻轉貧富差距」、「解決南北失衡問題」，所以在不滿社會現況的世代中擁有相當高的人氣，韓陣營幹部表示「統一或獨立是政黨間的縱向對立，我等主張的貧富差距乃橫向的對立問題，所以能夠獲得無黨派或其他政黨支持者的認同」。

以「庶民總統」為訴求的韓國瑜，他的經歷也是迥然不同，相較於台灣自民選總統以來，歷代總統都是出自名門的台大校友，而韓國瑜自稱是「叛逆少年」，經歷當兵後進入私立大學就讀，他的發言向來也是非常大膽無懼，對於黨中央菁英高層的批判也從不缺席。

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