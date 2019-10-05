中華電信結合產官學界　展示自主開發自駕車資訊整合平臺

▲中華電信結合產官學界，展示第一個自主開發自駕車資訊整合平臺。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著人工智慧應用領域的蓬勃發展，自動駕駛不再是遙不可及的夢想。中華電信與電機電子公會、緯創資通 5日假虎頭山創新園區共同舉辦「自動駕駛資訊整合平臺暨高精地圖實證成果發表會」，向國人展示國內第一個自主開發的自駕車資訊整合平臺，期早帶領國人進入更為智慧化的自動駕駛交通領域。

出席成果發表會的桃園市長鄭文燦指出，桃園擁有發展自駕車產業的絕對優勢，虎頭山創新園區一期3個多月前由蔡英文總統親自主持開幕儀式，短短不到半年時間，44席開放席位，及6間獨立辦公室招商進駐額滿。

▲▼中華電信結合產官學界，展示第一個自主開發自駕車資訊整合平臺。（圖／市府提供）

中華電信自2018年起受國發會委託，執行「亞洲．矽谷—自動駕駛運行暨資訊整合平臺計畫」，在亞洲‧矽谷計畫執行中心指導之下，與緯創資通、資訊工業策進會、工業技術研究院、勤崴國際、豐榮客運、成功大學等單位共同合作，成功打造國內第一個自動駕駛資訊整合平臺。

此平臺可同時蒐集不同類型的自駕車，在不同地點的運行狀況，並已在桃園、臺中、臺南等地進行實際運行測試，順利將自駕車蒐集的感測元件資訊即時回傳平臺，並在平臺上建立與高精圖資系統的傳輸機制，確保自駕車圖資隨時維持在最新狀況。

中華電信謝繼茂董事長表示：中華電信在研發創新發展及應用上不遺餘力，期經由自駕整合平臺彙整了自駕車運行與道路相關資訊，不但可加強自駕系統判斷，也能即時掌握自駕車運行狀況、週遭路況安全、交通號誌、連線狀況及行駛路線等分析，提升自駕車系統的安全性，並有效推動自動駕駛運行的發展，成為智慧交通最重要的一環。」

包括台灣電機電子公會董事長游文光、緯創智能執行長沈慶堯、財團法人電信技術中心副執行長林炫佑、車輛公會處長吳智魁等人士均一同出席活動。