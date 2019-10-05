1450太熱情！蔡英文小額募款上線　人數過多癱瘓平台

▲蔡英文競選小物。（圖／翻攝臉書2020小英發言人）

蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文首波競選連任小額募款5日上線，捐款1450元可獲得一罐花蓮辣椒醬，以及兩盒新竹米粉，包裝分別寫上了斗大的「辣台派」、「英粉」，引起網友熱烈討論。小額捐款選在晚間20時20分上線，不過卻因為支持者太熱情，人數過多癱瘓平台。

蔡英文首波小額募款超有梗，上線時間選在晚間20時20分，內容物則是以「辣台派」、「英粉」為靈感的花蓮辣椒醬以及新竹米粉，捐款金額訂為「1450」元，大玩網路梗。

小額捐款才剛上線就被擠爆，蔡英文競選連任臉書粉絲專頁發文解釋，「各位辣台派你好：由於同時在線人數過多，金流平台暫時無法捐款，目前工作團隊正在處理中，請各位辣台派稍候，感謝您的支持！」

蔡英文也透過LINE官方帳號表示，「各位辣台派大家好，謝謝各位的支持，今晚1450【辣英粉組合】 上線開放捐款後，一瞬間湧進大量訂單，導致金流平台因瞬間流量過大而無法進入，造成大家不便，敬請見諒。目前金流平台正依照各位的下單記錄確認訂單成功數量，尚未額滿，若捐款成功將會收到金流平台的電子信件確認，後續正式通知將以「簡訊」告知，請大家耐心等候，再次感謝大家的支持。」