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桃園航空城公司與中華科大簽署合作備忘錄　培養航太人才

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▲桃園航空城公司與中華科大簽署合作備忘錄。

▲桃園航空城公司與中華科大簽署合作備忘錄。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城公司與中華科技大學、5日於市府簽署合作備忘錄。中華科大總裁孫永慶表示，中華科大有師資、技術與專業，更擁有最新的設備與科技人才，得以修理空中巴士A320等飛機。此外，中華科大與德國漢莎技術訓練機構，共同成立「中華科技大學附設航空維修訓練學校」，可為桃園航太產業提供優質的技術與服務。

▲桃園航空城公司與中華科大簽署合作備忘錄。

桃園航空城公司董事長王義川表示，桃園航空城公司已與26家企業、學校等簽署合作備忘錄，今年7月曾舉辦「桃園航空城大學聯盟」，今天更進一步與人才培育機關中華科技大學簽署合作備忘錄，中華科技大學是國內唯一以航空為專業的大學院校，其航空機械系為全國最具特色且唯一的科系，擁有眾多航空維修專業人才。

▲桃園航空城公司與中華科大簽署合作備忘錄。

▲中華科技大學總裁孫永慶(右)承諾全力協助航空城計畫區內黑貓中隊基地的維護與復舊。（圖／市府提供）

此外，中華科技大學總裁孫永慶與黑貓中隊成員淵源深厚，也承諾中華科技大學會全力協助航空城計畫區內黑貓中隊基地的維護與復舊。市長鄭文燦也提到，桃園航空城計畫即將進入實質開發階段，在今（2019）年完成地上物查估與土地查估的準備作業，並將於10月向內政部提出區段徵收計劃書，現正積極辦理「蛋黃」機場園區及「蛋白」附近一期土地區段徵收公聽會，預計明（2020）年4月起完成區段徵收公告，進入開發階段。

▲桃園航空城公司與中華科大簽署合作備忘錄。

在未來開發階段，將由桃園機場公司負責機場園區、桃園國際機場第三航廈及自由貿易區，市府則負責產專區，相信未來航空城計畫實施後，桃園國際機場的競爭力將大幅提高，在多方面亦有更大的利潤與商機，尤其在航太營運管理、觀光住宿餐飲等服務業領域，皆可帶來就業與商機，進而帶動營運與發展性。

▲桃園航空城公司與中華科大簽署合作備忘錄。

▲桃園航空城公司與中華科大簽署合作備忘錄，在場見証人士。（圖／市府提供）

桃園航空城公司將積極針對航空城產業專區進行招商，並規劃優先引進雲端運算、國際物流、航空輔助相關、生物科技、智慧車輛、綠能等6大產業為主要招商目標。目前產專區規劃已超過300公頃，也預定於明（2020）年4月核定優先發展區，包括安置區、公設區、優先產專區等。

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