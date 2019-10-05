吳寶春攜手Cama、茶湯會　台灣服務業「藍海戰略」登星開講

▲世界麵包冠軍吳寶春，將攜手台灣餐飲品牌茶湯會、cama café及社群品牌大店長讀書會，前進新加坡的服務業論壇開講。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

服務業的台灣之光，揚威海外再添一樁。世界麵包冠軍吳寶春，將攜手台灣餐飲品牌茶湯會、世界唯一現烘咖啡豆連鎖品牌cama café，於下周六（12日）前進新加坡，分享台式服務業的新藍海戰略，為台灣餐飲品牌佈局全球化版圖再下一城。

台灣的服務業品牌近年在全球遍地開花，像是鼎泰豐、吳寶春麵包、茶湯會等餐飲品牌，從日本、新加坡到英國倫敦，台式餐飲品牌的新勢力已然成形，無論是拓點佈局、經營管理等動態，均在全球服務業動見觀瞻。

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有鑑於台式餐飲品牌方興未艾，新加坡麗的呼聲集團主席張美香與台灣服務業社群「大店長讀書會」攜手合作，以《用世界級的服務變現》為主題，於10月12日舉辦臺式服務業品牌高峰會，這也是大店長讀書會在台經營五年後，首度前進海外市場。

▲cama café現烘咖啡專門店創辦人何炳霖表示，台灣服務業經營者面對大環境的競爭與變化，多能靈活應變並找出市場缺口。（圖／記者張一中攝）

主講人之一、cama café現烘咖啡專門店創辦人何炳霖表示，台灣服務業經營者面對大環境的競爭與變化，多能靈活應變並找出市場缺口，同時與行業的國際標準接軌，開拓出台式服務業的新藍海策略。

另外，世界麵包冠軍吳寶春師傅從基層實務出身，如今成為台灣烘焙品牌精品化的推手；茶湯會總經理劉彥邦傳承家業，肩負品牌轉型重任，也將分享台灣服務業成功品牌化並進行海外輸出的變現戰法。

「台灣服務業大多是中小型企業，擅長以有限資金和資源，發揮以小博大的市場突圍精神，十分值得有志進軍服務業的創業者借鏡，」大店長讀書會創辦人尤子彥表示，四位講者在論壇中將聚焦服務業品牌在已趨成熟飽和的餐飲市場，如何發現市場縫隙，找到新藍海商機。