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大型車快閃！　南警校園宣導提醒學童遠離大車死角

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▲台南市警五分局接連辦理校園大型車交安宣導活動，於現場實際模擬大型車容易忽略的四方死角範圍，讓現場參與學生體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局接連辦理校園大型車交安宣導活動，於現場實際模擬大型車容易忽略的四方死角範圍，讓現場參與學生體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大型車因內輪差、視野盲區及行駛時造成的氣流等原因，常造成不可挽回的悲劇，為防範大型車輛成為機車族及行人的隱形殺手，台南市警五分局接連辦理校園大型車交安宣導活動，於現場實際模擬大型車容易忽略的四方死角範圍，讓現場參與學生體驗進入視角盲區及誤入內輪差區域等活動。

▲台南市警五分局接連辦理校園大型車交安宣導活動，於現場實際模擬大型車容易忽略的四方死角範圍，讓現場參與學生體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局前往立人國小宣導「勿入大型車四方死角區域」活動，由市議員沈震東服務處主任、台南監理站、台南市政府交通局、北區區長、交通警察大隊行政組長莊順智、第五分局交通組長及轄區立人派出所所長，針對大型車內輪差及視覺死角等交通安全觀念解說，並於活動中有獎徵答，小朋友反應熱烈。

▲台南市警五分局接連辦理校園大型車交安宣導活動，於現場實際模擬大型車容易忽略的四方死角範圍，讓現場參與學生體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場讓學童親自坐上大巴士駕駛座，透過大車的左右後視鏡，看看誰能夠看到站在車子旁邊或正前方的其他學生，結果根本看不到，讓大家了解大型車司機開車時所存在的視野死角的危險。

▲台南市警五分局接連辦理校園大型車交安宣導活動，於現場實際模擬大型車容易忽略的四方死角範圍，讓現場參與學生體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，大型車輛因其車輛結構特性，於靜止時四周即有大範圍的視線死角，警方也安排大客車司機行駛轉彎後之內輪差，讓學童了解轉向過程所伴隨的內輪差就是最大的「無形的殺手」，希望藉由本次體驗活動，讓學童牢記行走或騎乘自行車時與大車保持安全距離的好習慣，並宣導家長騎乘行走時以免釀成不幸。

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