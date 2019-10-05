印尼搖竹、越南石板琴…　2019東南亞藝臺灣桃園壓軸展出　

▲臺南藝術大學印尼表演藝術研究的博士生陳聖元(右一)指導如何體驗印尼搖竹樂器。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

印尼古老傳統的竹樂器「搖竹」、由不同大小石板製成的「越南石板琴」、還有緬甸漆器、泰國錫器、台灣柴燒…等各種東南亞人民美觀的日常器物，即日起至27日「2019東南亞藝臺灣-日用之美東南亞生活美學展」，於桃園新住民文化會館展出，讓您不用遠赴東南亞各國，即可享受並體驗展區內「日用六美」。

▲日用之美－東南亞生活美學展「織品美」。（圖／廖帝權提供）



主辦這項展覽活動的臺南生活美學館代理館長吳敏鳳指出，臺灣是一個友善新移民的國家，此次該館舉辦「日用之美-東南亞生活美學展」全台共有3場，於新住民人口比例全國最高的桃園市舉辦壓軸場，別具意義。

▲吳敏鳳指出，日用之美－東南亞生活美學展，展出最接地氣，最貼近生活的日常器物。▼印尼古老傳統的竹樂器「搖竹」。（圖／廖帝權提供）



吳敏鳳說，而此次展出也規劃「織品美、音律美、童趣美、傳統美、材料美、生活美」六大展區，展出最接地氣，最貼近生活的日常器物；有別於一般的博物館、美術館，而在這次的展出作品中，不是只有用眼睛看，而是大家可以用手去摸、去玩，用耳朵去聽，用心去體驗，感受各國的生活美學，大家更落實文化部推動的文化平權、尊重多元文。

▲文化發展科科長黃蘭燕指出，「日用之美-東南亞生活美學展」展出地點桃園市新住民文化會館。▼移民署桃園服務站主任林萬益體驗「越南石板琴」。（圖／廖帝權提供）

桃園市文化局文化發展科科長黃蘭燕指出，「日用之美-東南亞生活美學展」展出地點桃園市新住民文化會館，位於桃園火車站前，位處桃園區黃金地段是桃園的地王，因市長鄭文燦推動新住民友善政策，規劃舊桃園警分局做為桃園第一所服務新住民朋友而設置的館舍，提供新住民和移工各類照顧、諮詢服務，並定期舉辦活動、進修課程，協助新住民朋友融入環境，也提升桃園多元文化連結。

▲2019東南亞藝臺灣桃園壓軸展出。（圖／廖帝權提供）

包括移民署桃園服務站主任林萬益、新住民立委林麗嬋、臺南藝術大學印尼表演藝術研究的博士生陳聖元、新住民發展交流協會創會長曾曉等人士皆出席活動。