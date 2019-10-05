頭城車站坐霸王車逃票　基督徒寄2000元「補票懺悔信」了結不安

▲頭城火車站5日收到裝有2000元的信封，信中滿是懺悔。（圖／台鐵宜蘭運務段提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一名民眾自稱年少輕狂時貪便宜買孩童票，或是坐「霸王票」進出宜蘭頭城火車站，直到最近因為看到逃票相關新聞，身為基督徒的他，從新竹寄了2000元大鈔到頭城站，了結這樁坐火車「霸王票」心中陰影。

台鐵頭城站在5日收到來自新竹、要給頭城站長的一封信，站長林政賢說，一打開信發現內有2000元大鈔。

信中寫著：

「親愛的站長您好，我是一名基督徒，很抱歉在青少年時期，因著個人的貪心，所以有幾次坐火車買孩童票或者沒補票就出站了，最近看到有人還年輕時逃票的新聞，神也在我裡面，讓我相起年少時逃票的事情，因著金額和次數已不可考，故以2000元為基準，願神祝福您，也祝福頭城這塊美地。」

林政賢說，以信中寫著買孩童票出站一事，寄信者可能當時曾就讀頭城家商，或是未改制前的復興工專學生，因為每天頭城站出站的學生太多，站務人員因出站學生太多，一時不察而讓人出站，2000元將會以雜項進款科目，繳鐵路局公庫。

其實今年5月下旬，宜蘭火車站長黃東墉也曾收到寫道「黃站長您好：本人於1995年間，就讀於現在的宜蘭大學，曾有1次搭乘自強號從台北到宜蘭沒有補票，也有幾次搭稱普通車為（筆誤，應是未字）買足額，一直耿耿於懷，今特補上1千元」。

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