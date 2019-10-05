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辣台派1450刷一波　蔡英文募款小物「辣椒+米粉」產地曝光

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▲▼蔡英文競選小物。（圖／翻攝臉書2020小英發言人）

▲蔡英文競選小物。（圖／翻攝臉書2020小英發言人）

記者黃巈禾／綜合報導

總統蔡英文首波競選連任的募款小物，是一罐花蓮辣椒醬，以及兩盒新竹米粉，包裝分別寫上了斗大的「辣台派」、「英粉」，捐款金額還是新台幣1450元，引起網友熱烈討論，而這款募款小物5日晚間20時20分上線，蔡英文YouTube頻道也釋出「台菜與它們的產地番外篇」。

蔡英文攜手競選辦公室發言人廖泰翔一同介紹募款小物。蔡英文表示，所謂辣英粉，就是兩個東西，一個是米粉，一個是辣椒，而米粉是選用新竹米粉，辣椒是來自花蓮馬太鞍，因此，辣椒加米粉就是辣英粉。

廖泰翔指出，這個組合非常便利，即泡即用，晚上睡不著，想吃消夜的時候可以泡來吃，「三分鐘就可以當我們的辣英粉囉！」

廖泰翔提到，這款募款小物非常方便，尤其是出差的時候，她下次出國也想帶米粉出去，再晚都有熱騰騰的東西可以吃，真的很棒，不過，她也要提醒大家，吃飯記得用環保餐具。

▲▼蔡英文與泰翔介紹募款小物。（圖／翻攝YT影片）

▲蔡英文與泰翔介紹募款小物。（圖／翻攝YT影片）

為了讓大家了解募款小物的產地，廖泰翔到新竹拜訪百年米粉老店的盧玉枝女士。這位玉枝阿嬤做米粉50年，是四代老店掌門人，可說是米粉達人。玉枝阿嬤提到，米粉可都是用古法下去製作的，從在來米磨成漿壓乾到粿丸，拿去蒸成粿後壓絲，再放下去蒸，經過一關又一關繁瑣的過程，熱呼呼的米粉終於出爐，每一碗米粉的背後有著大大的學問。

接下來，廖泰翔來到花蓮光復鄉的馬太鞍部落，在這裡有個邦查農場，多年前是花東有機農產的先驅，要拜訪的對象是邦查農場的主人蘇秀蓮女士。蘇秀蓮表示，辣椒要先好好地清洗一下，才能進加工廠做成辣椒醬。

影片最後，蔡英文表示，非常感謝玉枝阿嬤跟蘇大姊很努力地維持很多的傳統，讓大家吃得到最在地的材料與味道。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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