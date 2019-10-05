柯文哲自認「與時力七成相通」　吳佩芸嗆：別一張嘴不同表述

▲時代力量秘書長吳佩芸。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／新北報導

台北市長柯文哲5日上午受訪時稱，自己和時代力量100件事中，大概有70件的觀念相通的，自認「與時力有七成相通」。對此，時代力量秘書長吳佩芸反酸，請柯文哲不要「一張嘴巴，不同表述」，昨天才譏諷時代力量被民進黨消化掉，今天又說自己與時代力量有七成相通，政治人物說話一言九鼎，柯文哲自以為有相通，不如就把政策說清楚。

吳佩芸表示，柯文哲除了在國家主權議題上備受質疑，政策面也未必與時代力量站在同一個進步觀點，好比青年朋友非常關心的「居住正義」、「囤房稅」，依照台北市現行的規範，不管建商持有的是幾百戶的戶數，三年內只需要被課最低的1.5%，時代力量不會認同地方政府幫建商大開後門之行徑。

吳佩芸強調，時代力量理性監督的立場不會改變，打造人民的立法院2.0是時力的目標，批評別人不會使自己更好，「若真的有七成相通，那不如讓兩黨回到政策面對談，務實改革才是重點」。吳佩芸說，時代力量在八月時曾對台灣民眾黨提出政策四問，期待與貴黨切磋交流。

時代力量發言人陳志明則表示，對於時代力量揭發台北市內多起特權關說案例，例如立委黃國昌委員揭發的紐約家具違建案、台北市議員林穎孟揭發民眾黨創黨元老鐘小平關說葉公館違建案，以及鴻海集團的子公司「睿綸生技」被黃國昌踢爆涉及與中科管理局聯手打造高達上億元標案的弊端等，若柯文哲認為與時代力量想法相近，都希望能請他表示意見。

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