「電話門」吹哨者是CIA幹員　彭博：川普下令大砍國安會人員

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普身陷電話門風暴，有媒體披露這起案件的「吹哨者」過去是中情局（CIA）幹員，曾被派任國家安全會議（National Security Council）。當地時間4日晚間，美國媒體再度引述5名知情人士消息，指川普要求大幅刪減國家安全會議人員，以精簡外國政策部門。

一名「吹哨者」指控，川普曾在7月25日通話中要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）協助調查美國前副總統、2020民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）。消息一出，立刻引發軒然大波，民主黨內彈劾聲浪不絕於耳。

▲川普與烏克蘭總統澤倫斯基在聯合國大會上進行場邊會談。（圖／路透）

川普連日來不斷推文，痛批揭密者「簡直是間諜」、「彈劾將引發內戰」、「這段與外國元首的談話描述得完全不正確，還透過造假方式呈現」、「這個人是在暗中監視美國總統嗎？那後果可是很嚴重」、「像每個美國人一樣，我有權與『吹哨者』見上一面」。

《紐約時報》披露吹哨者身分是CIA資深官員，曾被派赴白宮，目前已經歸建，將赴國會秘密作證。川普稍早也轉推類似消息，更詳細指出吹哨者在前總統歐巴馬執政時被派駐國家安全會議；但消息尚未被證實。

▲民主黨總統參選人、前美國副總統拜登。（圖／路透）

不過，《彭博社》在當地時間4日晚間引述5名消息人士消息，指白宮幕僚長（Mick Mulvaney）與國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）幾天前已向國家安全會議官員傳達相關消息，應川普要求精簡人事。

報導指出，美國國家安全會議目前約有310人，傾向透過遇缺不補的方式進行精簡，但確切縮減人數仍不清楚。2名消息人士堅稱，川普下令精簡的主因是國家安全會議將由歐布萊恩帶領，另一點則是希望提高國家安全會議效率。

值得一提的是，前總統尼克森（Richard Nixon）1972年爆發「水門案」，竊聽醜聞震盪美國政壇，但直到33年後，外界才知道爆料的「深喉嚨」是時任聯邦調查局（FBI）副局長馬克．費爾特（William Mark）。如今這起「電話門」由CIA情報官員親自引爆，兩次事件同樣與情報官員有關。

▲美國前總統尼克森（右）（圖／達志影像／美聯社）