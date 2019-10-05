連千毅賣假包！掀選前「全國大掃黑」　知情人士驚爆：終於掃到「重點」了

圖文／鏡週刊

警政署於9月25日至10月4日發動為期10天「全國同步掃黑行動專案」，針對黑幫滋事、黑幫介入直播主引發社會動盪不安進行打擊，更為消滅黑幫氣燄、斷其金援，此次警方一共檢肅47名治平目標到案，逮捕成員290人，合計共到案337人。

知情人士今（5日）向本刊表示「這次掃蕩的竹聯幫和堂、雷堂、天道盟的太陽會、美鷹會，都是在北部地區最活躍、手段最凶殘的黑幫」，更進一步指出「撇開天道盟不談，竹聯幫的這些堂口，都非常會賺錢且勢力龐大，而且近年來經營重心已從傳統的酒店、夜店、當舖轉投資到不同領域，尤其是和堂旗下的許多分會，早已介入不少上市櫃公司的經營權，資金鏈是難以斬斷。」

新北市海山分局此次特別配合警政署的掃黑勤務，更針對龐大勢力的竹聯幫和堂進行打擊，尤其警方掌握情資，得知「和堂」火力強大，為避免警方在掃黑任務時有所損傷，更進行萬全的準備。

另外，直播主之亂的主角連千毅所屬的「太陽會」，在這次掃黑行動中也成首要目標之一，另一名知情人士指出「這次掃黑有抓到重點，太陽會的『鑽石』勳章，可是高級幹部才有的。」

一場直播之亂引發社會動盪，警方在選前先下一城，打擊黑勢力，讓社會回復平靜。



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