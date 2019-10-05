　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

婦人外出撿回收　低血糖失憶迷航回不了家暖警急協尋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 婦人外出撿拾資員回收卻因低血糖暈眩失憶。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 婦人外出撿拾資源回收卻因低血糖暈眩短暫失憶，警方上前關心。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔分局三和派出所所長莊政峯及警員張文騰，日前執行例行巡邏勤務時，於嘉義縣中埔鄉中山路5段20巷口發現一婦人獨自手拉2大袋黑色塑膠袋獨自緩慢行走於馬路中非常危險，莊、張2員主動上前勸導、關心，經瞭解後得知婦人為同分局下頂六所發佈協尋人口吳姓婦人，兩人緊急通知頂六所長陳宏甲協助聯絡家屬到場將婦人接回。

▲▼ 婦人外出撿拾資員回收卻因低血糖暈眩失憶。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 婦人外出撿拾資源回收，卻因失憶找不到回家的路。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳婦表示，3日早上獨自外出撿拾回收工作時，突然因血糖偏低身體不適，導致頭腦暈眩失憶不知返家路，於是就近在該路口休息數小時。莊、張2員得知吳婦家屬已向頂六所報案且發動協尋，立即以無線電通知在外找尋婦人的頂六所所長陳宏甲到場並聯絡家屬到場照顧。

▲▼ 婦人外出撿拾資員回收卻因低血糖暈眩失憶。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼警方最後連絡上家屬接回婦人。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳婦家屬表示，吳婦平時即有撿拾回收廢棄物之習慣，但都會於日落前準時返家，3日21時皆未回家，加上先前曾有身體不適(血糖偏低)路倒於路旁情形發生，因此家屬心情非常著急，向頂六派出所報案協尋，警民合力已經尋找吳婦一整晚了。家屬見吳婦安全無虞，頻頻向警方道謝，表示感謝之意。

ET快訊
金鐘／黃子佼、卜學亮《超級同學會》奪綜藝節目主持人獎
金鐘／猛獸出柙！ETtoday《聲林之王》勇奪「綜藝節目大獎
高雄中油氣爆！外送員喊「95加滿」...秒閃藍光炸機台「砸中
金鐘／恭喜！《你的孩子》抱走電視電影獎
即／張小燕下台前一句「今天要跟大家說再見！」　爆告別演藝圈猜
金鐘／資深戲魂發威！吳朋奉《第一響槍》拿下迷你劇集男主角獎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婦人外出撿回收　低血糖失憶迷航回不了家暖警急協尋

印尼搖竹、越南石板琴…　2019東南亞藝臺灣桃園壓軸展出　

桃園航空城公司與中華科大簽署合作備忘錄　培養航太人才

大型車快閃！　南警校園宣導提醒學童遠離大車死角

選戰倒數98天　蔡淑惠進入百米衝刺階段拼勝選

基隆長庚「愛讓公益無所不在」　弱勢關懷從社區照顧據點出發

眼明手快打貪腐　台南地院邀請學童一起來

宣示打擊賄選　基檢攜手金山警召開查賄制暴座談會

淨化選前治安　檢肅治平首惡3人到案展現打擊黑道幫派決心

屏東市公所「捐新書～築希望城」　建構下一代更優質閱讀環境

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

婦人外出撿回收　低血糖失憶迷航回不了家暖警急協尋

印尼搖竹、越南石板琴…　2019東南亞藝臺灣桃園壓軸展出　

桃園航空城公司與中華科大簽署合作備忘錄　培養航太人才

大型車快閃！　南警校園宣導提醒學童遠離大車死角

選戰倒數98天　蔡淑惠進入百米衝刺階段拼勝選

基隆長庚「愛讓公益無所不在」　弱勢關懷從社區照顧據點出發

眼明手快打貪腐　台南地院邀請學童一起來

宣示打擊賄選　基檢攜手金山警召開查賄制暴座談會

淨化選前治安　檢肅治平首惡3人到案展現打擊黑道幫派決心

屏東市公所「捐新書～築希望城」　建構下一代更優質閱讀環境

金鐘獎／鍾欣凌「狂拜各大神明」迷你劇封后！　放話：想跟吳朋奉演床戲

金鐘獎／《聲林之王》獲綜藝節目獎！　王令麟領軍奪獎

【不斷更新】金鐘即時名單／黃子佼、卜學亮奪綜藝節目主持人獎

金鐘獎／已故藝人VCR超催淚！　《蠟筆小新》蔣篤慧出現網哭了：謝謝妳QQ

金鐘獎／Sandy開大V「晃雪球串場」放大絕！　嬌嗔：好熱喔…憲哥台下「表情逐漸母湯」

金鐘･時尚／賈靜雯總值最高珠寶至霸　丁海寅冰棒別針好俏皮

中職／貼心為學弟打2打席就退場　彭政閔感觸深：真的要結束了

金鐘‧妝髮／3美超亮眼！賈靜雯珊瑚紅唇搶第一　楊貴媚、大霈也沒輸

左胸摸到「BB彈硬塊」當粉刺　她拖一年成「2B期乳癌」

年死5200人犯！菲律賓「死亡監獄」每5年死完一輪

地方熱門新聞

買假賠百萬翻車！連千毅精品「假..

板樹快儲水！1.5萬戶23小時..

4年拚「3+2」箭　楊文科打造..

慢車新制10／1上路　未戴安全..

30歲患糖尿病　只信徧方60歲..

劍湖山國慶優惠　證號1或0入園..

民眾拾獲石虎縣長關心　議員：諷..

10月交通新制　警加強取締違規

「幹譙阿嬤」不罵人改換監視器

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞..

獨居翁倒臥客廳險死　鄰長發現報..

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

石氏傷科在台唯一傳人　駐診花蓮..

淨山健行慶重陽　千歲阿嬤活力演..

更多熱門

相關新聞

放火燒中山地下街！白衣男辯「我斷片」

台北市中山地下街R10手扶梯旁的休閒椅15日凌晨1時許，突然發生三級火警！大量濃濃黑煙不停竄出、熊熊惡火猛烈燃燒，而消防隊員趕抵現場時，火勢已由現場保全人員撲滅，所幸無人受傷。但經調查發現，竟是有人「縱火」所為，警方已循線將其逮捕。

爆走貓把萌喵擊倒　牠後倒秒失憶

彩卷慣竊因腳踏車曝了光

少女被踢頭釀失憶　2小時就全忘光

失憶回到17歲　她重新愛上丈夫再婚

關鍵字：

失憶低血糖中埔分局

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

64快速道路貨櫃車失控！撞破隔音牆

直播主買連千毅70萬勞力士！網抓包造假痕跡

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

高雄中油氣爆！外送員喊完「95加滿」秒閃藍光

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

好市多黑色購物節來了！日期曝光

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面