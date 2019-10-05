婦人外出撿回收　低血糖失憶迷航回不了家暖警急協尋

▲▼ 婦人外出撿拾資源回收卻因低血糖暈眩短暫失憶，警方上前關心。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔分局三和派出所所長莊政峯及警員張文騰，日前執行例行巡邏勤務時，於嘉義縣中埔鄉中山路5段20巷口發現一婦人獨自手拉2大袋黑色塑膠袋獨自緩慢行走於馬路中非常危險，莊、張2員主動上前勸導、關心，經瞭解後得知婦人為同分局下頂六所發佈協尋人口吳姓婦人，兩人緊急通知頂六所長陳宏甲協助聯絡家屬到場將婦人接回。

▲▼ 婦人外出撿拾資源回收，卻因失憶找不到回家的路。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳婦表示，3日早上獨自外出撿拾回收工作時，突然因血糖偏低身體不適，導致頭腦暈眩失憶不知返家路，於是就近在該路口休息數小時。莊、張2員得知吳婦家屬已向頂六所報案且發動協尋，立即以無線電通知在外找尋婦人的頂六所所長陳宏甲到場並聯絡家屬到場照顧。

▲▼警方最後連絡上家屬接回婦人。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳婦家屬表示，吳婦平時即有撿拾回收廢棄物之習慣，但都會於日落前準時返家，3日21時皆未回家，加上先前曾有身體不適(血糖偏低)路倒於路旁情形發生，因此家屬心情非常著急，向頂六派出所報案協尋，警民合力已經尋找吳婦一整晚了。家屬見吳婦安全無虞，頻頻向警方道謝，表示感謝之意。