花蓮鋼管紅茶老店遭爆「65元花生湯」用罐頭+糖水！老闆秒承認吼：有人要吃嗎

▲花蓮鋼管紅茶老店被踢爆！65元花生湯是罐頭裝杯。（圖／東森新聞，下同）



記者許力方／綜合報導

花蓮「鋼管紅茶」聞名全台，有民眾卻踢爆，某間60年老牌紅茶店標榜手工花生湯，竟是市面買罐頭花生湯加糖水，再裝杯來賣，一杯要價65元。老闆受訪時坦承，真的會煮大桶的花生湯，但「有人要吃嗎？」手工熬煮成本太高，才會改用這個方法。網友驚呼連連，「還能活這麼久超級強」、「老闆誠實沒有硬拗，讚」。

有民眾發現，鋼管紅茶店標榜的手工熬煮花生湯，根本是一瓶不到30元的罐頭花生仁湯，氣得拍下畫面投訴。只見老闆在工作台下方，動作熟捻地打開罐頭，小心翼翼將整罐花生湯水倒進外帶杯中，再加一點糖水，當作一杯65元的「手工花生湯」賣。

▲老闆被問罐頭裝花生湯賣，大方坦承「不敷成本」才出下策。



老闆接受《東森新聞》採訪時一度堅稱花生湯都是「自己手工煮的」，被追問是不是罐頭裝杯賣？突然改口反問「不好吃嗎？」「現在賣不多啊」，氣呼呼的回說，已經不像以前能煮這麼大桶，強調自己真的會手工熬煮花生湯，「有人嗎？有人要吃嗎？」60年老店因觀光客銳減，生意大受影響，不得不改變傳統作法縮減成本。

事實上，除了花生湯是罐頭裝杯，招牌的鋼管紅茶現在也早就不是從鋼管流出紅茶，老闆受訪時坦承，現在紅茶也都直接裝在杯中賣，因為冷卻用的鋼管很耗電，遇到連假或人多時才會重啟使用。

消息引發熱烈討論，網友驚呼連連「還真的承認」、「罐頭也是熬煮出來的啊」、「老闆誠實沒有硬拗，讚」、「出此下策價格不會調降嗎」、「其實罐頭花生湯性價屌打一堆夜市攤販」、「這間超貴」、「這下更沒人要買了」、「好好賺喔」、「還能活這麼久超級強」、「這下他真的退休了」，痛罵「不敷成本不要賣啊，奇怪欸」、「詐欺」，甚至在谷歌灌進1星負評洗版。

▼網友1星負評灌爆。（圖／翻攝谷歌）

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