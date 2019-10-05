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中嘉達勝有線電視捐贈台北五校聯盟微課程經費

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▲▼中嘉達勝集團藉由贊助五校聯盟微課程實踐企業社會責任，也點亮台灣高中學子的升學夢想。中嘉達勝集團襄助台北市高中五校聯盟大學前導微課程計畫，今(18)日由中嘉達勝集團董事長 郭冠群及中嘉網路執行長揭朝華與五校聯盟校長進行捐贈簽名儀式，象徵計畫正式啟動。（圖／中嘉有線電視提供）
▲中嘉達勝集團襄助台北市高中五校聯盟大學前導微課程計畫，18日由中嘉達勝集團董事長郭冠群（右3）及中嘉網路執行長揭朝華(圖中)與五校聯盟校長進行捐贈簽名儀式。（圖／中嘉有線電視提供）

記者陳世昌／台北報導

中嘉有線電視集團2018年底交易後，承諾每年最少1100萬元的媒體識讀等企業社會責任投資，目前今年已經完成，10月5日中嘉達勝集團再與五校完成簽約，加碼贊助高中五校上八所大學的微課程計劃，讓每年有近2,000人次學生參與。

去年底由達勝集團為主的團隊，取得中嘉有線電視集團的經營權，當時提出「中嘉學院」的概念，每年要提出最少1,100萬元的預算來執行社會責任工作，包括媒體識讀活動、企業實習、學術論壇、研究計劃、商業競賽。

將近一年來，中嘉集團下包括雙子星在內的12家系統台，進行各種新聞採訪、安排兒少節目……等有關的媒體識讀活動，高雄的慶聯港都台也最少有600萬元辦理各種營隊，全集團一年總金額在履行社會責任及媒體識讀上，已經超過1,100萬元。以今年新北市家和系統台為例子，與武林國小、樹人家商等10所學校合作，有將近400學子參與「愛秀大舞台」或「明星主播換你當」的營隊活動，趁此機會認識媒體、了解媒體、體驗媒體。

除了承諾主管機關NCC的金額及媒體識讀內容外，中嘉達勝董事長郭冠群表示，在去年收購中嘉集團股權的交易案過程中，對於台灣的產業優化升級、國際視野、媒體併購、商事實務法律專才培育等議題深有所感，今年三月正式和台灣大學法律學院簽約，三年提供1,800萬元的獎學金，栽培國內法律人才到美國攻讀法學碩博士。

除此之外，再度協助包括臺北市立第一女子高級中學、建國高級中學、中山女子高級中學、國立臺灣師範大學附屬高級中學、市立成功高級中學等五所高中，参與台大、政大、北醫等八所大學的微課程，邀請大學名師授課，讓高中學生提早準備進入大學領域。除了台北，明年起也規劃在台南、高雄等接著辦理。

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為執行108課綱，讓學生有充分自主學習的空間與能力，提早展開生涯探索、及早釐清志向，早在106年五校便籌組了策略聯盟，進行微課程的計畫。但公立學校因經費編列關係，課程的種類和師資受侷限，許多精彩課程企劃難以推行。當時的北一女中校長楊世瑞及教務主任蔡愉伶，為籌措五校聯盟微課程的經費主動出擊，向外尋求經費支持。因「堉璘獎學金—臺灣大學」的淵源，長期關注教育及人才培養的中嘉達勝集團，從北一女中得知五校微課程的鐘點費需求。

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