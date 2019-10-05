高雄中油氣爆！無辜外送員喊完「95加滿」…下秒白藍閃光炸機台「砸中女騎士」

記者柯振中／高雄報導

高雄市仁武區近日發生一起氣爆意外，一名外送員到加油站加油，卻在加油員拿起油槍時突然發生爆炸，導致加油機台的面板瞬間炸飛，砸中剛加完油準備離開的女騎士；外送員的手機也因此泡油，向加油站求償卻得到推卸責任的答案，讓他相當無助。

▼高雄仁武的加油站發生氣爆。（圖／翻攝自《東森新聞》）



根據《東森新聞》報導，這起事件發生在高雄市仁武區的某間中油加盟店，當時加油站員工替前一名客人加完油後，外送員就對著他喊「95加滿」，沒想到他準備拿起油槍，替外送員加油時，突然閃過一道白光，加油機台傳出爆炸聲響，面板也跟著噴飛，砸中準備離開的女騎士。

這名外送員見狀，嚇傻跳下機車，轉頭狂奔，一邊大喊「有火」，一邊向旁人求救，隨後逃到馬路的另一邊，確認沒事後才返回加油站。他返回加油站後，詢問遭面板砸中的女子，是否有受傷，對方則說「我不知道什麼東西把我撞飛了」。

▼氣爆發生後，外送員棄車逃命。（圖／翻攝自《東森新聞》）



這名外送員指出，事件發生後，他到加油站加油時，都會有心理陰影，就像「人生跑馬燈」跑過一樣，「我家人看過影片都說，那真的命很大。」

除了心裡的陰影，事發當下這名外送員手機放在機車前的置物箱，機車倒下後，油箱的油全部滲出，導致手機泡油毀損。

他發現手機出狀況，立刻向加油站反映，希望站方能夠求償，但經過追問，對方只說明，已經向保險公司申請理賠，保險公司會與他聯繫，但「到現在都還沒有保險公司來跟我們聯繫」。

至於氣爆發生的原因，值班的加油站員工指出，可能是靜電與油氣產生反應，進而發生爆炸的情況；中油總公司則回應，詳細原因要等加油機廠商、消防局火調科鑑定後才知道，如果是該間加盟站有作業疏失，一定會依法求償。

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▼遭到面板砸中的女騎士正在解釋事件經過。（圖／翻攝自《東森新聞》）

