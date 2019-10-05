惡意斷訊藉口溝通問題？NCC命富邦MOMO親子台調處期不得斷訊



▲富邦MOMO親子台2日晚上無預警對「北都有線電視」斷訊（圖／網友提供）



記者陳世昌／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）5日加開委員會，針對調處期間東森幼幼台、緯來育樂台、MOMO親子台於北都數位有線電視頻道訊號中斷，決議對東森及緯來進行行政指導，另認定MOMO親子台營運不當，有損害訂戶或視聽眾權益之情事，命MOMO親子台於後續調處期間不得斷訊。



台北「北都數位」有線系統10月1日零時在未有任何預警狀況下，發生東森幼幼台、緯來育樂台頻道中斷節目訊號，不料NCC才剛對違規業者開鍘，並要求大享、浩鳴、優視三家頻道代理商在協商中不得斷訊，2日晚間約8點，富邦旗下的頻道代理商優視，其所代理富邦集團旗下MOMO親子台，又再次對「北都」斷訊。



業界更有傳言指出，頻道商預計對北都「每日一斷訊」，挑戰NCC的容忍極限！



針對MOMO親子台於NCC受理調處並以公文通知各方於調處期間不得任意斷訊後，仍發生節目訊號中斷情事，NCC表示，雖MOMO親子台指稱係信號中斷係與傳輸公司之間溝通問題所致，但NCC認為MOMO親子台參與NCC歷次協調會議，對調處期間應積極協商不應任意斷訊之原則應知之甚詳，對MOMO親子台斷訊，縱無故意亦有過失，致訂戶或視聽眾權益受損情事。



▲富邦MOMO親子台2日晚上無預警對「北都有線電視」斷訊，引來收視戶開罵。（圖／翻攝北都FB）



NCC強調，除要求MOMO親子台提出調查報告及未來防範措施，並依衛星廣播電視法第43條第2項規定，命MOMO親子台於後續調處期間不得斷訊，否則將依同法第61條第6款規定予以警告或處新臺幣10萬元至100萬元罰鍰。

至於東森及緯來部分，NCC考量該會受理調處公文雖於9月30日發文通知各方，因適逢颱風放假不可抗力因素，2家業者依前次9月3日調處不成立之結論停播頻道訊號時，公文未及送達尚屬實情，且該2頻道事業並非頻道代理商，係基於合約關係必須配合頻道代理商處理授權事宜，基於前揭考量，暫不予課責其責任，而予行政指導；惟後續該等頻道節目供應事業，如明知調處期間不得任意斷訊，仍執意中斷訊號者，將視個案情形究責，以維護產業秩序及視聽眾權益。