選戰倒數98天　蔡淑惠進入百米衝刺階段拼勝選

▲台南市立委參選人蔡淑惠說，橋樑安全是人命關天的大事，人民需要選出敢於指出弊病、勇於監督的立委。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020選戰倒數98天，進入百米衝刺階段，台南市立委參選人蔡淑惠，對參選第五選立委（南區、中西區、安平、東區16里）有無比的信心，她是7屆台南市議員，蔡淑惠說她百分百的付出，未來蔡淑惠堅持一路走來的信念，一定不負選民所託，在立法院為民發聲，守護人民的生活、安全。

台南市立委參選人蔡淑惠說，近日發生宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，6名印尼、菲律賓籍移工不幸罹難。這是件令人難以置信的重大公安意外，才21年歷史的橋樑，沒有強震，竟然說坍塌就坍塌了。

罹難的移工，和台灣船主一起出海工作，有的長達12年，最短的也有6年，就像家人一樣，現在卻死於台灣的公安意外、魂斷異鄉。蔡淑惠除了要求政府應負起罹難者賠償責任並慰問傷者外，全國的橋樑安全檢測，以及水上水下救難能力，都應該徹底檢討、提升防救災能力。

蔡淑惠特別提出的是，根據台灣港務公司公布的最新資訊，由港務公司列管剩下的16座橋梁都位於管制區內，其中未檢修的8座橋梁都在中南部，包括：中一橋、中二橋、中南一橋、中南二橋、安平新港橋、安平跨港橋、竹溪橋、南星聯絡橋，也都從來沒有檢修過。

蔡淑惠說，我們赫然發現，還沒有檢修過的橋樑名單中，台南有幾座也列名其中。蔡淑惠強烈要求台南市政府、交通部、港務單位，應責令權責單位限期完成檢測，如有危險之虞者，也要馬上封閉。

其次，台南市不分道路屬性的橋樑共約1641座（含人行路橋、車行地下道），其中20年以上就有671座；在安全的檢測與維護上，要嚴格要求到位。此外，中央與地方共同出資9.5億元興建的台南市安平漁港跨港大橋新建工程，正進入設計階段，設計的安全性也必須關注。

蔡淑惠說，今年2月監察院就已經針對全國的橋梁維護提出糾正，要求內政部、交通部盡快訂定相關課責機制，並落實督促改善橋梁管理維護與考核。地方政府如果沒有足夠的專業能力與預算，內政部與交通部也要立刻給予協助，把人民的生命安全共同承擔起來。