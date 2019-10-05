　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆長庚「愛讓公益無所不在」　弱勢關懷從社區照顧據點出發

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 基隆長庚「愛讓公益無所不在」 弱勢關懷從社區照顧據點出發。（圖／基隆長庚醫院提供）

▲ 基隆長庚「愛讓公益無所不在」，弱勢關懷從社區照顧據點出發。（圖／基隆長庚醫院提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆長庚醫院自2018年起，透過長庚醫療公益委員會每年投入70萬元安排關懷電影列車、中秋餐會愛團圓與長者關懷公益活動，基於現今社會最缺乏就是陪伴式關懷，基隆長庚長者關懷活動5日上午到基隆市立仁愛之家養護大樓安養中心，陪長者提前慶祝重陽和舉辦慶生歡樂會。

基隆長庚醫院每年精心安排各項活動，以陪伴設計的關懷活動，包含了「基隆長庚醫院音樂志工隊熱舞表演」、「獲獎無數的心智障礙基隆市星兒鍵盤樂團，演奏膾炙人口經典名曲」、「曾為護理人員、熱愛投入公益活動的歌唱直播平台－誘香主播，連續演唱多首老歌」。結合不同主題，邀請各界長期關懷弱勢愛心團體，共同參與陪伴弱勢團體。

▲ 基隆長庚「愛讓公益無所不在」 弱勢關懷從社區照顧據點出發。（圖／基隆長庚醫院提供）

▲ 基隆長庚醫院每年精心安排各項活動，以陪伴設計的關懷活動。

現場還有敲療作家，Q樂貓敲療老師王金信老師和李可晴老師，讓長者是又愛又怕的敲療，以及敲療後才能感受的輕鬆，都讓長者趨之若鶩。基隆市刑警大隊也再次來到長者關懷活動，不遺餘力進行防詐騙宣導。活動最後，特地準備慶生蛋糕，讓長者們唱著健康快樂、生生不息的生日快樂歌。

基隆長庚醫院院長陳建宗表示，關懷列車無所不在，從家扶孩童到長者關懷據點和安養中心等等，希望能盡力整合熱愛公益的個人和團體，一起讓愛無所不在關懷弱勢持續不間斷，出錢出力出才藝讓弱勢族群該受社會溫暖，也希望有興趣熱愛公益活動者也歡迎加入基隆長庚關懷弱勢團隊讓關愛一起散播歡樂散播愛，在重陽節前夕祝福所有長者健康平安歡樂年年。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 基隆長庚「愛讓公益無所不在」 弱勢關懷從社區照顧據點出發。（圖／基隆長庚醫院提供）

ET快訊
金鐘／賈靜雯炸出「超兇雙峰」！咘咘、Bo妞守電視機狂call
金鐘／吳慷仁暴瘦「雙頰凹陷」！剃光頭「黑到歷史新高」網看傻
金鐘／蔡淑臻「全身骨頭變形」神隱1年　露面曝近況…網驚認不出
「哈吉貝」下周成颱！擾台時間點出爐　今晚北東轉濕涼
金鐘／Sandy不小心絆倒...禮服往下扯！「深V開到肚臍」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

選戰倒數98天　蔡淑惠進入百米衝刺階段拼勝選

基隆長庚「愛讓公益無所不在」　弱勢關懷從社區照顧據點出發

眼明手快打貪腐　台南地院邀請學童一起來

宣示打擊賄選　基檢攜手金山警召開查賄制暴座談會

淨化選前治安　檢肅治平首惡3人到案展現打擊黑道幫派決心

屏東市公所「捐新書～築希望城」　建構下一代更優質閱讀環境

關懷久久幸福滿滿　台南市府會首長同為百歲長者慶重陽　

幼兒園3歲童溜出逛大街　巡警發現牽小手細心送回家

新北首座在地花卉主題式公園　金山「杜鵑公園」正式啟用

新北推外籍勞工華語訓練班　提升中文能力聽說讀寫樣樣行

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

選戰倒數98天　蔡淑惠進入百米衝刺階段拼勝選

基隆長庚「愛讓公益無所不在」　弱勢關懷從社區照顧據點出發

眼明手快打貪腐　台南地院邀請學童一起來

宣示打擊賄選　基檢攜手金山警召開查賄制暴座談會

淨化選前治安　檢肅治平首惡3人到案展現打擊黑道幫派決心

屏東市公所「捐新書～築希望城」　建構下一代更優質閱讀環境

關懷久久幸福滿滿　台南市府會首長同為百歲長者慶重陽　

幼兒園3歲童溜出逛大街　巡警發現牽小手細心送回家

新北首座在地花卉主題式公園　金山「杜鵑公園」正式啟用

新北推外籍勞工華語訓練班　提升中文能力聽說讀寫樣樣行

金鐘獎／紅毯5帥大比拼！　王紹偉「迷彩西裝+重機開路」網讚爆：地表最強男人

惡意斷訊藉口溝通問題？NCC命富邦MOMO親子台調處期不得斷訊

金鐘・紅毯／曾沛慈、林哲熹姐弟走紅毯　氣質柔美搭配時髦印花好默契

金鐘獎／「謝謝劇場人豐富我的人生」　吳奕蓉奪自然科學及人文紀實節目主持人獎

胃凹凹凸凸撐3年！他「連拉黑屎」3天驚呆...醫一看沉默：第二期了

12強／亞錦賽先試刀　劉致榮：投給洪總看

金鐘‧紅毯／曾珮瑜露肩又秀大長腿辣翻紅毯　開衩禮服襯出模特兒好身材　

偽造潛艇隱身塗層測試與認證　美最大船廠遭起訴

富少飆車撞死工人賠5千萬　工程老闆：瀚甯已悔改「再給他機會」

選戰倒數98天　蔡淑惠進入百米衝刺階段拼勝選

地方熱門新聞

買假賠百萬翻車！連千毅精品「假..

板樹快儲水！1.5萬戶23小時..

4年拚「3+2」箭　楊文科打造..

慢車新制10／1上路　未戴安全..

30歲患糖尿病　只信徧方60歲..

民眾拾獲石虎縣長關心　議員：諷..

「幹譙阿嬤」不罵人改換監視器

劍湖山國慶優惠　證號1或0入園..

10月交通新制　警加強取締違規

獨居翁倒臥客廳險死　鄰長發現報..

石氏傷科在台唯一傳人　駐診花蓮..

淨山健行慶重陽　千歲阿嬤活力演..

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞..

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

更多熱門

相關新聞

王令麟愛心認購畫作　助偏鄉學童英語學習

由謝怡貞、邱佩琳、王厚筑3位女性創作，以「色彩．無界／愛心．無限」為名的慈善聯展，10/5起在國泰世華藝術中心正式展開，東森集團總裁王令麟應邀到場搶先欣賞22幅精彩畫作，更響應畫展義賣做公益，當場認購2幅畫作，所得將購買英語教材，捐助給東森慈善基金會長期關懷的10所偏鄉學童學習英語。

家照者忙打理生活　遠雄人壽「喘口氣計畫」提供協助

李佳芬哭了！她曾窮過　哽咽鼓勵：不要輕言放棄

韓國瑜對基隆鄉親：台灣安全、大家有錢

李佳芬代夫出征基隆：我們都是平凡人

關鍵字：

基隆長庚醫院公益關懷弱勢

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

64快速道路貨櫃車失控！撞破隔音牆

直播主買連千毅70萬勞力士！網抓包造假痕跡

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

網發表宣言　號召建香港臨時政府

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面