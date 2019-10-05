▲ 基隆長庚「愛讓公益無所不在」，弱勢關懷從社區照顧據點出發。（圖／基隆長庚醫院提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆長庚醫院自2018年起，透過長庚醫療公益委員會每年投入70萬元安排關懷電影列車、中秋餐會愛團圓與長者關懷公益活動，基於現今社會最缺乏就是陪伴式關懷，基隆長庚長者關懷活動5日上午到基隆市立仁愛之家養護大樓安養中心，陪長者提前慶祝重陽和舉辦慶生歡樂會。

基隆長庚醫院每年精心安排各項活動，以陪伴設計的關懷活動，包含了「基隆長庚醫院音樂志工隊熱舞表演」、「獲獎無數的心智障礙基隆市星兒鍵盤樂團，演奏膾炙人口經典名曲」、「曾為護理人員、熱愛投入公益活動的歌唱直播平台－誘香主播，連續演唱多首老歌」。結合不同主題，邀請各界長期關懷弱勢愛心團體，共同參與陪伴弱勢團體。

▲ 基隆長庚醫院每年精心安排各項活動，以陪伴設計的關懷活動。

現場還有敲療作家，Q樂貓敲療老師王金信老師和李可晴老師，讓長者是又愛又怕的敲療，以及敲療後才能感受的輕鬆，都讓長者趨之若鶩。基隆市刑警大隊也再次來到長者關懷活動，不遺餘力進行防詐騙宣導。活動最後，特地準備慶生蛋糕，讓長者們唱著健康快樂、生生不息的生日快樂歌。

基隆長庚醫院院長陳建宗表示，關懷列車無所不在，從家扶孩童到長者關懷據點和安養中心等等，希望能盡力整合熱愛公益的個人和團體，一起讓愛無所不在關懷弱勢持續不間斷，出錢出力出才藝讓弱勢族群該受社會溫暖，也希望有興趣熱愛公益活動者也歡迎加入基隆長庚關懷弱勢團隊讓關愛一起散播歡樂散播愛，在重陽節前夕祝福所有長者健康平安歡樂年年。

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