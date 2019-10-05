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【超殺前堂主1】雙槍俠打滾黑道20年　蘭小明入獄目睹這些而轉念

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現年46歲、本名李昭明的蘭小明曾是竹聯幫赫赫有名的蘭堂堂主。他闖蕩黑社會20多年，進出監獄13年，卻在最後一次關押於監獄病舍時，看遍獄中生老病死，因而轉念改變。

出獄後他力圖轉型，2016年，他向人頂下一間日式燒肉店跨足餐飲界，還找來曾在台北日本料理名店擔任師傅的郭建億擔任總監，把關食材品質。二人以日本頂級和牛主打金字塔市場，去年又開了以玉露茶湯蒸煮的和牛鍋物，還利用修肉剩料賣起和牛漢堡及深夜滷肉飯，吸引百人排隊。在忙碌的生活中找回人生的平衡，也重新體悟江湖的意義。

蘭小明的胸前有一條約20公分的疤，那是4年前心臟開刀留下的，他說：「因為吸毒，心臟血管阻塞得很嚴重，血過不去，最後把所有血管都換掉。」

出院後，他被移往監獄病舍關押，「以前我都不曉得『死』這個字怎麼寫。對我來講，生活就是今天跟明天，了不起，就是後天的事，眼光很短淺。」身材壯碩的蘭小明站在工作檯前，拿出一塊來自日本A5級、BMS12的「王女の貞」和牛，仔細修整油花。

檯面上貼滿了日文肉標與番號，「我們每一塊肉都有肉標、番號，BMS代表油花分布的情況，12是最高等級。台灣人不大看證書，但沒有這個，你不知道這塊是不是真的和牛？」蘭小明手起刀落修整肉塊，沒有半點猶豫。是過去砍人太熟練？「唉唷，拿刀太慢了，以前我都帶2把槍，後來媒體都叫我『雙槍俠』。」

蘭小明的胸前有一條約20公分的疤，那是4年前他因心臟血管阻塞開刀留下。

蘭小明曾是竹聯幫蘭堂堂主，被視為幫內中生代重要成員，前前後後在獄中待了13年，「（入獄）一直違規、一直揍人，我從台北幹架幹到彰化、台南，再送回台北、宜蘭。」幾乎環台關了一圈，但收押在病舍的那11個月，逞凶鬥狠通通派不上用場。

來自日本A5級、BMS12的「王女の貞」和牛肉，是蘭亭的招牌主打。

「毒癮發作（獄方）就是叫你洗冷水澡、多喝水…沒有人戒毒戒死的，只有吸毒吸死的，戒毒再痛苦都會過去。」蘭小明苦笑：「可是我在病舍看到了生老病死，原來人會生病到死。出獄之後，我覺得我的人生價值觀應該要有一些改變。」

蘭亭店內貼滿日本和牛進口標籤，蘭小明拿出一疊證書說：「沒有這個，你不知道這塊是不是真的和牛？」


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