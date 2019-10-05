連千毅坐監13天爽爽過　啃滷雞翅…掏3200元「買電視看」

記者趙蔡州／綜合報導

知名直播主連千毅被關押至今已過了13天，除了被關押的當晚心情低落、胃口不好之外，目前對看守所所內的生活已經相當適應，所方提供的晚餐有什錦拌飯、滷雞翅、高麗菜炒培根、紅茶等，連都有吃完，3天前還以3200元請所方購入掌上型電視，也就是說他可能已經知道，自己賣的精品被抓包是假貨了。

▲連千毅花費3200元請看守所購買掌上型電視。（圖／地方中心攝）

連千毅9月23日被法院裁定收押禁見，關押進看守所至今已經13天。所方透露，連千毅被關押的當晚胃口不好，第2天就開始適應所內生活，4日晚餐什錦拌飯、滷雞翅、高麗菜炒培根及紅茶等都有吃完，5日早餐奶酥銀絲卷和米漿也沒剩下，而且連為了得知外界的狀況，還委託購買一個要價3200元的掌上型電視。

據悉，檢警偵辦連千毅一案時，共查扣500多件名牌精品，包括皮件、包包、香水及行李箱等，儘管連千毅曾經秀出授權函，但這些精品仍被確認為贗品，侵權金額達到上百萬元，連經營的精品公司也在聯合稽查後歇業。上述情況可能已經透過新聞被連千毅本人所知。

▲連千毅販售的精品被確認為贗品。（圖／記者葉國吏翻攝）

連千毅9月份引起的直播主之亂，使得社會上連續幾天出現暴力及槍擊事件，民眾人心惶惶治安堪憂，警政署、刑事局接連派員南下坐鎮，他9月22日被依組織犯罪、恐嚇危害安全等罪被警方移送，檢察官經7小時的複訊後聲押，地院隔日裁定收押禁見，緊接著就被送進看守所。

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