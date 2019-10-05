富少飆車撞死工人賠5千萬　工程老闆：瀚甯已悔改「再給他機會」

▲游翰甯飆車造成2死3傷，以破紀錄的5千萬元天價取得和解，獲賠被害家屬接連幫游寫信向法院求情。（圖為資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

「心靈海」集團富少游瀚甯開小牛在台北自強隧道飆車失控，造成車上女友及正在隧道內施工的張姓工人2死另有3人受傷，全案將於10月23日宣判，不過游男事後積極尋求和解，賠償總金額創5000萬元天價紀錄，不但工人家屬寫信表示寬恕，死傷工人的老闆也向法院遞狀，聲明相信游確實存有悔改、知錯之心，希望法院「再給他機會」。

▲工程公司老闆相信游已經悔改。（圖／讀者提供）

游瀚甯被控在2018年7月6日晚上，開著租來的藍寶堅尼LP560-4(小牛)，和友人相約競速，游男開進自強隧道後開始飆速，最高時速達170公里，因閃避不及，撞上隧道內工程車，導致劉姓女友、張姓工人當場死亡，另3人受到骨折等輕重傷。

檢察官在法院開庭時重批，隧道並非私人遊樂場，建請法院依妨害公眾往來安全致死罪，重判游男。游男則為自己的愚蠢、魯莽道歉，委任律師表示，游願意到小學當交通導護，彌補錯誤，希望能獲判緩刑。

▲游翰甯隧道內飆車閃避不及撞上工程車的現場一片狼藉。（圖為資料照／記者趙永博攝）

而庭外，受害者和家屬也動作頻頻，不過不是要聲討游男究責，反而是幫游男求情，先是劉姓女友的母親選擇原諒，另名死者張姓工人的兄弟們也寫信表示「願以同理心寬恕」。

如今，承包隧道工程的卓姓老闆也向法院遞交和解聲明，表示看著游和父母幫忙完成張姓工人捐贈教會的遺願，同時照護受傷工人、陪伴復健，甚至協助照顧家裡，「我相信瀚甯確實存有悔改、知錯之心。」

▲死亡工人的3個哥哥也曾寫信幫富少求情。（圖／讀者提供）

卓姓工程老闆並在信中表示，公司因意外所受損害已經獲游補償，「確實有感受到瀚甯的用心」，「應該要給他機會對家屬付出更多關心和補償，也希望法院與社會應該給予他再一次機會。」

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