　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

富少飆車撞死工人賠5千萬　工程老闆：瀚甯已悔改「再給他機會」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼富少3日現身女友告別式，全程不發一語 。（圖／記者邱中岳攝）

▲游翰甯飆車造成2死3傷，以破紀錄的5千萬元天價取得和解，獲賠被害家屬接連幫游寫信向法院求情。（圖為資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

「心靈海」集團富少游瀚甯開小牛在台北自強隧道飆車失控，造成車上女友及正在隧道內施工的張姓工人2死另有3人受傷，全案將於10月23日宣判，不過游男事後積極尋求和解，賠償總金額創5000萬元天價紀錄，不但工人家屬寫信表示寬恕，死傷工人的老闆也向法院遞狀，聲明相信游確實存有悔改、知錯之心，希望法院「再給他機會」。

▲▼心靈海富少游翰甯自強隧道飆車撞死工人，工程公司老闆遞狀向法院聲明請求再給被告一個機會。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲工程公司老闆相信游已經悔改。（圖／讀者提供）

游瀚甯被控在2018年7月6日晚上，開著租來的藍寶堅尼LP560-4(小牛)，和友人相約競速，游男開進自強隧道後開始飆速，最高時速達170公里，因閃避不及，撞上隧道內工程車，導致劉姓女友、張姓工人當場死亡，另3人受到骨折等輕重傷。

檢察官在法院開庭時重批，隧道並非私人遊樂場，建請法院依妨害公眾往來安全致死罪，重判游男。游男則為自己的愚蠢、魯莽道歉，委任律師表示，游願意到小學當交通導護，彌補錯誤，希望能獲判緩刑。

▲日前一輛藍寶堅尼在自強隧道飆速，釀2死3傷車禍。（圖／記者趙永博攝）

▲游翰甯隧道內飆車閃避不及撞上工程車的現場一片狼藉。（圖為資料照／記者趙永博攝）

而庭外，受害者和家屬也動作頻頻，不過不是要聲討游男究責，反而是幫游男求情，先是劉姓女友的母親選擇原諒，另名死者張姓工人的兄弟們也寫信表示「願以同理心寬恕」。

如今，承包隧道工程的卓姓老闆也向法院遞交和解聲明，表示看著游和父母幫忙完成張姓工人捐贈教會的遺願，同時照護受傷工人、陪伴復健，甚至協助照顧家裡，「我相信瀚甯確實存有悔改、知錯之心。」

▲▼超跑富少賠償5000萬獲得和解，亡者家屬親筆信曝光。（圖／讀者提供）

▲死亡工人的3個哥哥也曾寫信幫富少求情。（圖／讀者提供）

卓姓工程老闆並在信中表示，公司因意外所受損害已經獲游補償，「確實有感受到瀚甯的用心」，「應該要給他機會對家屬付出更多關心和補償，也希望法院與社會應該給予他再一次機會。」

親愛的，哥都給妳了

【其他新聞】

買機車胎壓超標2倍…他告車行「過失致死」　檢駁：無人受傷！

獨／張大千上億畫作陷贓物風暴　蘇富比聽到了！撤銷拍賣《春山雲瀑》

愛犬咬死不明動物　驗出保育「食蟹獴」遭法辦…檢不起訴：沒叫狗去咬

ET快訊
金鐘／賈靜雯炸出「超兇雙峰」！咘咘、Bo妞守電視機狂call
金鐘／吳慷仁暴瘦「雙頰凹陷」！剃光頭「黑到歷史新高」網看傻
金鐘／蔡淑臻「全身骨頭變形」神隱1年　露面曝近況…網驚認不出
「哈吉貝」下周成颱！擾台時間點出爐　今晚北東轉濕涼
金鐘／Sandy不小心絆倒...禮服往下扯！「深V開到肚臍」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

富少飆車撞死工人賠5千萬　工程老闆：瀚甯已悔改「再給他機會」

【超殺前堂主1】雙槍俠打滾黑道20年　蘭小明入獄目睹這些而轉念

實在離譜！大貨車駕駛忘記放下車斗　猛撞路橋前輪離地翹

汐止版玩命關頭9！BMW半夜失控衝撞安全島…闖入對向道

開車到深澳港丟數包垃圾入海　男到案稱：這裡不能倒垃圾哦？

屏東資源回收場凌晨惡火　51打火兄弟奮戰6小時撲滅

洗澡驚見手機鏡頭！台南變態研究生偷拍學妹　她崩潰：不原諒

從凌晨到天亮！　台中消防弟兄剪輯210秒勇消最後身影…逼哭萬人

祭出「三眼魔神」專拍電動自行車　改裝、25KM↑秒吃罰單

快訊／汐止吉林街車禍！　交通一度大塞…回堵過南湖大橋

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

富少飆車撞死工人賠5千萬　工程老闆：瀚甯已悔改「再給他機會」

【超殺前堂主1】雙槍俠打滾黑道20年　蘭小明入獄目睹這些而轉念

實在離譜！大貨車駕駛忘記放下車斗　猛撞路橋前輪離地翹

汐止版玩命關頭9！BMW半夜失控衝撞安全島…闖入對向道

開車到深澳港丟數包垃圾入海　男到案稱：這裡不能倒垃圾哦？

屏東資源回收場凌晨惡火　51打火兄弟奮戰6小時撲滅

洗澡驚見手機鏡頭！台南變態研究生偷拍學妹　她崩潰：不原諒

從凌晨到天亮！　台中消防弟兄剪輯210秒勇消最後身影…逼哭萬人

祭出「三眼魔神」專拍電動自行車　改裝、25KM↑秒吃罰單

快訊／汐止吉林街車禍！　交通一度大塞…回堵過南湖大橋

金鐘獎／「謝謝劇場人豐富我的人生」　吳奕蓉奪自然科學及人文紀實節目主持人獎

胃凹凹凸凸撐3年！他「連拉黑屎」3天驚呆...醫一看沉默：第二期了

12強／亞錦賽先試刀　劉致榮：投給洪總看

金鐘‧紅毯／曾珮瑜露肩又秀大長腿辣翻紅毯　開衩禮服襯出模特兒好身材　

偽造潛艇隱身塗層測試與認證　美最大船廠遭起訴

富少飆車撞死工人賠5千萬　工程老闆：瀚甯已悔改「再給他機會」

選戰倒數98天　蔡淑惠進入百米衝刺階段拼勝選

基隆長庚「愛讓公益無所不在」　弱勢關懷從社區照顧據點出發

不斷更新／紐維拉掉分額度用完　3局結束桃猿1：0兄弟

金鐘獎／兒胡釋安入圍新人獎　胡瓜直言：不希望他太早得獎！

社會熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然..

64快速道路貨櫃車失控！撞破隔..

他生病收假4天後猝逝　家長痛心

蘭庭國際談假包：時間會證明一切..

連千毅包被驗證「假的」　當舖曾..

阿兵哥甜喊寶貝　誘13歲少女裸..

連千毅關押中「蝦咪攏災」秘訣是..

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

「蘆竹王陽明」偷拍5女重判10..

徐國勇稱火場沒人就別進！消防員..

連千毅親諾買包有賠！愛馬仕包驗..

八里貨櫃車失控瞬間曝光！鏟整面..

澄清湖活逮6.5米巨蟒　下場被..

更多熱門

相關新聞

女友「披婚紗」求婚　他嚇蒙下秒跪下

江蘇省鹽城市一位消防員9月30日晚上6點正在南金鷹西北門廣場執勤巡邏，不知一場由戰友為他精心策劃的求婚即將舉行。這時，一名身著潔白婚紗的女孩手捧鮮花悄悄走近，左右被8名消防員跑步分列圍住。「向右轉！」突然聽到一個命令，他下意識轉頭，竟然看到了自己的女友，當場吓懵。

親哥被誤殺！他緊擁女警：我原諒妳

周玉蔻判賠郭台銘200萬確定

台大學士觸電燒成焦屍　二審獲賠409萬

兄妹同睡！男友勸搬　她嘆：很怪嗎

關鍵字：

富少飆車隧道自強隧道游瀚甯和解工人女友賠償天價求情

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

64快速道路貨櫃車失控！撞破隔音牆

直播主買連千毅70萬勞力士！網抓包造假痕跡

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

網發表宣言　號召建香港臨時政府

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面