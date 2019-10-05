超跑少東訂「神獸」只付831萬！吸金27億落跑　車商也被騙怒告求償

▲有「超跑少東」封號的陳風廷，其實是低收入戶。（圖／東森新聞）



記者許力方／綜合報導

有「超跑少東」封號的執夢國際公司執行長23歲陳風廷，去年高調宣傳訂製全台第一輛「義大利神獸」Mazzanti 771超跑，和總經銷優利通公司簽約，還加買酒杯禮盒，但只付了車款831萬餘元，最後吸金27億元落跑。總經銷商氣得提告求償給付買賣價金，台北地院判決勝訴，應給付3359萬餘元。

霸氣的「義大利神獸」來台第一輛就賣給年僅23歲的陳風廷，他去年高調受訪，自稱擁有12輛超跑，當時他說，Mazzanti每一年只生產5輛車，Mazzanti 771標配價格就要價150萬歐元。事實上，他2017年底向總經銷商買超跑，還訂購了5000盒藍寶堅尼酒杯禮盒，合計4500萬元，但優利通只收到1200萬元訂金就被已讀不回。

▲訂車全台第一輛義大利神獸，陳風廷聯手老父詐騙。（圖／東森新聞、翻攝Marchetti Sportiva臉書）



優利通是義大利藍寶堅尼酒類、周邊精品的台灣總經銷商，也是義大利Mazzanti跑車的總經銷商，未料竟被陳風廷利用詐騙。檢調查出，陳風廷去年1月先以執夢國際名義訂購5000盒藍寶堅尼酒杯禮盒，價值787萬5000元，但只付了390萬餘元，至今沒有付清。

隔一個月後，陳風廷故技重施，以執夢國際名義訂車3800萬元的Mazzanti 771，還要求先進樣品車，對外大肆宣傳自己從事精品經銷商、代理商；2018年4月間高調發表超跑記者會，業務人員及投資客戶全遭騙，但其實他只付了車款831萬餘元，就沒有繼續繳款，展示後再把車運回義大利原廠。

優利通今年從報導發現陳風廷非法吸金已經逃亡，不滿被騙還賠了名譽，提告請求執夢國際給付剩餘的3359萬餘元。不過台北地院開庭，執夢國際都沒有派人出庭，法官依據優利通提出的合約、訂單、LINE對話紀錄等，採信主張為真，判決勝訴，執夢國際應全數支付買賣價金。

事實上，陳風廷幼時父母離異，就與母親住在彰化，利用65歲父親陳傳志開的「御家一品軒」商號賣小藝品維生，是縣府列冊的低收入戶。2016年，他才20歲就佯稱自己是富二代，父子倆配合假扮富商，擔任空殼公司負責人以取信大眾，虛偽出資設立府京建設開發公司、執夢國際公司，擔任董事長，並吸收丁男、李女等15人擔任吸金業務主管、業務員、會計等。

陳風廷2年多時間內，陸續推出「古董案」、「汽車租賃案」、「超跑買賣案」、「藍寶堅尼短期車案」、「法利利車案」等14個專案，分別於2017年、2018年間招攬詐欺投資金額達27億7717萬餘元。

▼年僅23歲陳風廷假扮富商騙錢，2年間吸金高達27億元。（圖／地方中心翻攝）



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