▲ 宣示打擊賄選，基檢攜手金山警召開查賄制暴座談會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了防制賄選及暴力介入選舉，基隆地檢署與金山警分局於5日下午，在分局召開座談會，由檢察長柯麗鈴、主任檢察官張友寧、檢察官陳虹如、林伯宇、陳宜愔、黃佳權、書記官長陳德晶、分局長陳永昌率各單位主管等人，在會中交換意見經驗，期望能有效防制賄選及暴力介入2020年選舉，淨化選前治安。

金山警分局表示，第15任總統及第10屆立法委員選舉，將在2020年1月舉行，為此基隆地檢署與金山警分局目前已經全體動員，積極投入查察賄選以及防制暴力的重要任務，並陸續完成辦理查賄制暴座談會，提升第一線員警偵辦相關案件的能力及技巧，同時加強擴大宣導層面，進而達成任務目標。

▲ 檢察長柯麗鈴（中）、主任檢察官張友寧（左）、金山警分局長陳永昌（右）。

檢察長柯麗鈴在座談會中強調，檢警除了積極防制賄選、暴力、幽靈人口、選舉賭盤及假訊息等不法行為的介入外，也特別注重柔性的反賄選宣導，期望藉由宣導強化民主素養，深植反賄選觀念，鼓勵民眾勇於撥打電話「0800-024-099」來檢舉，由點、線、面來打造成全國最乾淨的選區。

分局長陳永昌提醒民眾，如果遇到行賄買票的行為，應該保留鈔票或物品上的指紋，並且事先準備攝錄影器，錄下當時的對話及影像、勇於舉發，如當時有第三人在場亦可作證，檢舉者可獲得高額的檢舉獎金，檢警對於舉發人身分絕對予以保密，希望民眾勇於檢舉不法，維護優質選風。

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