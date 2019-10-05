遺產稅超過30萬元　可申請分期繳納　最多分18期

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部台北國稅局表示，遺產稅納稅義務人應於收到核定通知書日起2個月內，繳清應納稅款。惟如遺產稅應納稅額在30萬元以上，納稅義務人確有困難，不能一次繳納現金，可在納稅期限內，向國稅局申請分18期以內繳納。

台北國稅局說明，依遺產及贈與稅法第30條規定，遺產稅應納稅額在30萬元以上，納稅義務人確有困難，不能一次繳納現金時，可以在繳納期限內向國稅局申請，分18期以內繳納，每期間隔以不超過2個月為限。但申請分期繳納者，必須依郵政儲金一年期定期儲金固定利率加計分期利息，每一期利息都是從原繳納期限屆滿的次日起算到繳納當日為止。

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國稅局舉例，被繼承人甲君死亡後，經核定遺產稅額為540萬元，繳納期限至今年9月10日，納稅義務人於108年9月2日主張被繼承人所遺現金不足以繳納遺產稅款，向國稅局申請分18期繳納。因可分期繳納金額為540萬元，至多可分18期，計算每期應繳納金額為30萬元，並自繳納期限屆滿的次日起(9月11日)至繳納之日止，依郵政儲金一年期定期儲金固定利率，分別加計利息。

該局提醒，納稅義務人對核准分期繳納遺產稅的任何一期應繳稅捐，未如期繳納者，稽徵機關將就未繳清餘額一次發單通知補繳，並依規定加計利息。請納稅義務人務必如期繳納稅款，以免影響自身權益。