實在離譜！大貨車駕駛忘記放下車斗　猛撞路橋前輪離地翹

記者林悅／台南報導

實在有夠離譜！31歲羅姓大貨車駕駛，10月5日下午於台南市北區西門路4段65巷口施工後，竟忘記將大貨車後車斗放下，而一路行駛到西門路、公園北路口「民德路橋」時，車斗撞上路橋，貨車卡在陸橋，車頭前輪離地翹起快，車斗要垂直，造成交通號誌管線及路橋損壞，幸好現場無人員傷亡。

▲車斗撞上路橋，貨車卡在陸橋，車頭前輪離地翹起，車斗快要垂直。（圖／翻攝自臉書台南爆料公社）

▲31歲羅姓大貨車駕駛，忘記將大貨車後車斗放下，而一路行駛到西門路、公園北路口「民德路橋」時，車斗撞上路橋，貨車卡在陸橋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，5日下午4時45分許，31歲羅姓駕駛，駕駛大貨車載運瀝青，前往北區西門路4段65巷口施工後，竟忘記將大貨車後車斗放下，一路開著上翻車斗的大貨車沿西門路行駛到西門路、公園北路口「民德路橋」時，車頭一過陸橋下，但上翻的車斗撞上路橋橋梁，整部貨車受到強大撞擊力，導致貨車車頭兩前輪離地翹翻，車斗快要垂直，並造成交通號誌管線及路橋損壞，當時「碰」的一聲巨響，讓來往民眾嚇了一大跳，幸好現場無人員傷亡。

台南市警五分局據報，馬上派員到場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，並通知相關單位協助拉開大貨車，進行道路障礙排除，羅姓司機酒測值為0，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。