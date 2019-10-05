開車到深澳港丟數包垃圾入海　男到案稱：這裡不能倒垃圾哦？

▲ 男開車到深澳漁港丟數包垃圾入海。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

海巡署北部分署第二岸巡隊深澳安檢所人員，發現民眾在臉書粉絲專頁貼文，指控有人在新北市深澳漁港內隨意傾倒廢棄物，隨後岸巡人員立即調監視回放追查，查出涉案車輛車號及車主，到案後他坦承犯行。新北市漁業處表示，將轉送環保局依廢棄物清理法告發。

經岸巡調查，2日下午6時許，在新北市深澳漁港近港嘴右側人車稀少處，有1名民眾開車載運數袋廢棄物，趁四下無人之際，將廢棄物傾倒至漁港內，隨即駕車離去。轎車駕駛以為此行徑，神不知鬼不覺，殊不知其違規行為，早已被民眾及海巡署的監視器錄下。

經岸巡人員調查後，發現傾倒者為吳姓男子。他到案後表示，沒有注意到港區不能傾倒廢棄物，故將廢棄物丟至港區內，沒想到會被發現。此案事證明確，第二岸巡隊函送新北市政府漁業及漁港事業管理處裁處。新北市漁業處表示，接獲案件後，將轉送新北市環保局依違反廢棄物依廢棄物清理法告發。

第二岸巡隊表示，海洋環境保護及保育為海巡署重要工作之一，呼籲民眾要愛惜海洋資源，共同為生態保育盡一份心力，若有發現破壞海洋環境情事，請撥打海巡署「118」免費報案專線，海巡署獲報後將立即前往處理，以維護我國海洋生態。

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