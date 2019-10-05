關懷久久幸福滿滿　台南市府會首長同為百歲長者慶重陽　

▲99重陽節前夕，台南市議會突破往例，特別邀請百歲以上長者，舉辦敬老活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



9月9日重陽節將至，台南市議會突破往例，10月5日上午特別邀請百歲以上長者，舉辦敬老活動，台南市議會郭信良議長、林炳利副議長、多位市議員、台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、22位百歲長者及家屬們齊聚一堂，場面十分熱鬧。

台南市議會郭信良議長表示，希望藉此活動邀請長輩們外出走走，也呼籲大家重視家裡的寶貝們。郭信良議長表示，議員及員工們以辦喜事的心情來舉辦今日的敬老活動，市長黃偉哲也破天荒地撥空出席，讓他很感謝。郭信良指出，台南市百歲以上長者有200多名，但多數行動不便，今日邀請到22位長者前來，年紀加起來超過2200歲，非常難得。

今日出席活動的長輩中，年紀最長的是1913年出生，住在台南市西港區的黃烟阿嬤。郭信良議長說，黃烟阿嬤是西港區第5屆的鄉民代表，家裡五代同堂。雖然已經107歲了，但記憶力很好，還能琅琅上口許多四句聯的好話。郭信良祝福在座長輩們都圓滿快樂、永遠健康。

市長黃偉哲表示，今日沾議會福氣，台南市政府團隊才能一同向長輩祝賀、致謝。他感謝這些長輩們營造和樂的家庭氣氛，另外他也要向長輩們學習養生之道及做人處事之道。市長黃偉哲祝賀長者們能久久長長呷二百，他笑說，200歲的時候，市府就致贈更大塊的金牌。

立委陳亭妃則表示，在今日活動中得到幸福的感覺，也讓她很羨慕有長者的家庭。立委陳亭妃指出，在重陽節看到兒孫滿堂，正是傳達孝道、傳達愛的最佳時機。她建議市議會年年都舉辦重陽敬老活動，傳揚孝道的意義。

台南市議會為了今日的活動，很用心地走遍37區，拍攝百歲以上的長輩們，請他們分享養生之道，也為他們日常生活留下紀錄，議會員工並挖空心思齊力布置會場，讓活動更有看頭。

今日出席的議員們非常踴躍，有林炳利副議長及議員洪玉鳳、王家貞、林美燕、方一峰、陳秋萍、陳碧玉、趙昆原、蔡秋蘭、陳昆和、許至椿、陳怡珍、林燕祝、李鎮國、郭鴻儀、尤榮智、穎艾達利、李宗翰、周麗津、楊中成、吳通龍、黃麗招、吳禹寰、李中岑、蔡旺詮、曾培雅、蔡淑惠、蔡蘇秋金、杜素吟等議員。另外，議員陳秋宏、盧崑福及鄭佳欣由服務處人員代表出席，前台南市議員李文正也特地到場。