從凌晨到天亮！　台中消防弟兄剪輯210秒勇消最後身影…逼哭萬人

▲▼台中消防弟兄剪輯成影片，為2位英雄留下最後身影。（圖／台中市消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局特搜大隊西屯分隊隊員謝志雄、張哲嘉，3日凌晨在大雅區鐵皮工廠火警不幸罹難，就在外界一陣撻伐政府漠視違章問題之際，消防弟兄張志發卻是漠漠的將救災過程剪輯成3分半回顧影片，向心中英雄同袍獻上無限敬意，影片配上哀戚背景音樂，看人令人鼻酸，經上傳YouTube，吸引1萬3千多人瀏覽、留言。

勤務中心隊員張志發平時負責調度、連繫工作，勤餘利用攝影剪接，將2位殉職弟兄從接獲命令出勤、著裝出發、救災過程、失聯到遺體被發現，剪輯成3分半的回顧影片，上傳至消防局官網、YouTube，引起很大回響，影片也不斷被轉載。

影片全程沒有口白，全以畫面呈現，配上電影配樂，畫面一開始是彩色，寫著「凌晨大雅區中和六路免洗餐具工廠火警 火勢一發不可收拾 據報2名警消兄弟受困火場失聯」，接著是滅火畫面，直到消防弟兄從火場抬出遺體後，畫面轉為黑白，在場數十名警消、義消列隊舉手敬禮，不少消防硬漢看著被棉被包覆的弟兄，不禁流下男兒淚，場面悲戚。

影片最後以「最沉痛的不捨 致上最崇高的敬意 學長任務已結束 願祢們一路好走 致英雄 謝志雄 張哲嘉」，網友們看了影片後留言表示哀悼，「慟，何時才能有制度保護救災人員」、「英雄任務結束了」、也有人質疑為何不買無人空拍機，也有人諷刺說，不管殉職多少人，還是有人照樣升官等等。

消防局表示，謝志雄、張哲嘉2人殉職，家中經濟頓失依靠，因此設立捐款專戶作為殉職消防同仁子女教育補助費用和親屬(父母)扶養費用，如有願意捐款者可與消防局連絡。