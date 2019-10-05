祭出「三眼魔神」專拍電動自行車　改裝、25KM↑秒吃罰單

▲新北警祭出「三眼魔神」專抓超速的電動自行車。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

10月1日新制上路，加強防治電動自行車的事故與違規發生，新北市警局配合內政部警政署同步實施為期1個月的全國性「電動自行車交通大執法專案」，針對電動自行車違規超速、非法改裝、未戴安全帽及不依規定行駛等違規加強執法取締，並請出「三眼魔神」手持式雷射測速照相鎖定超速自行車，時速只要超過25公里就開罰！

電動自行車因不需考照領牌，且購入價格平易近人，受到不少族群的青睞與使用，也漸漸成為民眾交通代步工具的新選擇，但車禍肇事的比例也因此逐年攀升。新北市警局統計近3年電動自行車交通事故的傷亡人數從90人增加到159人，肇事傷亡率提高逾2.5倍，今年更有一名電動自行車騎士因未戴安全帽遭汽車撞擊輾壓，造成腦震盪與骨折。

▼手持式雷射測速照相儀器。（圖／記者陳豐德翻攝）



新北警此次針對電動自行車違規超速、非法改裝、未戴安全帽及不依規定行駛等違規加強執法取締，為避免民眾在不知新法上路的狀況下受罰，同時要求各分局至電動自行車常行駛路段，向高使用族群及販售租賃業者積極宣導。

經統計，新北市電動自行車易肇事熱點為新莊區中正路等30處路段，警方將擇定上述路段持「三眼魔神」重點執法，三眼魔神其實就是手持式雷射測速照相儀器，員警將偵測行經的電動自行車，由一人手持「三眼魔神」鎖定車輛測速，另一人負責攔查，只要時速超過每小時25公里以上，立即攔檢開罰，運用科技執法儀器完備蒐存違規事證，依法取締勿枉勿縱。

新北市警局統計10月1日迄今已取締電動自行車違規超速3件及未戴安全帽585件，呼籲民眾要牢記電動自行車「2要2不，安全上路」，也就是「要戴安全帽」、「要讓視障者」、「不違規超速」及「不非法改裝」，除可保障電動自行車駕駛人與其他用路人的安全外，還能避免荷包大失血。

▼為期一個月專案期間將針對電動自行車開罰。（圖／記者陳豐德翻攝）



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