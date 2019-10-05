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屏東市公所「捐新書～築希望城」　建構下一代更優質閱讀環境

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▲屏東市復興國小及屏東縣高鄉鄉新豐國小學童，5日到屏東市立復興圖書館參訪及戶外教學，由市長林恊松親自導覽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市復興國小及屏東縣高鄉鄉新豐國小學童，5日到屏東市立復興圖書館參訪及戶外教學，由市長林恊松親自導覽 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市復興國小及屏東縣高鄉鄉新豐國小學童，5日先後到屏東市立復興圖書館參訪及戶外教學，屏東市長林恊松除親自導覽，還鼓勵小朋友們善用圖書館資源，更介紹小朋友多到屏東美術館參觀，多接觸文化藝術內涵。，

▲屏東市復興國小及屏東縣高鄉鄉新豐國小學童，5日到屏東市立復興圖書館參訪及戶外教學，由市長林恊松親自導覽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼林協松市長帶領學童認識環境及導讀。

▲屏東市復興國小及屏東縣高鄉鄉新豐國小學童，5日到屏東市立復興圖書館參訪及戶外教學，由市長林恊松親自導覽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東市立復興圖書館7月28日重新啟用後，館舍雅致環境整潔，除多了自修教室和沙發閱讀區，更有適合兒童閱讀活動的場域，上午復興國小陳秋蓉校長及老師們帶領三個班的低年級小朋友近百人，到圖書館進行閱讀之旅。

市長林恊松親自接待，與小朋友們分享閱讀的好處，且鼓勵他們多多善用圖書館資源。另高樹鄉新豐國小今日也由老師帶領中、高級的學生同來參訪，一時之間館內湧入上百名學童，為閱讀推廣注入更多的動力。

林恊松表示，圖書館如同一座知識寶庫，希望小朋友們進來了就多多挖寶，不要空手而回。閱讀之旅除引導小朋友們如何借閱書籍、查覽資料外，並安排故事老師說故事，提醒學童閱讀不只是用眼睛看，更是多元的吸收與學習，需要大家一起努力的目標。

期間也有在場民眾感謝公所提供如此優質閱讀學習環境，同時直接向市長反映館藏老舊、不足，期刊也需增添等問題。市長表示，公所已於下年度增編預算，更將向上級提出申請補助計畫設法改善。

另市公所已發起「捐新書～築一座希望城」活動，首波由地方民代和里長響應的捐新書活動已募得百本，編目後會陸續上架，籲請民眾共襄盛舉，以提供下一代建構更優質的閱讀環境。捐書地點可至復興圖書館、市公所計畫室或屏東美術館。

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