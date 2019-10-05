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電池、相機躍進　iPhone 11 Pro Max奪《消費者報告》手機排行冠軍

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▲▼iPhone 11 Pro Max,iPhone。（圖／路透）

▲iPhone 11 Pro Max獲《消費者報告》最高評分。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

美國權威雜誌《消費者報告》（Consumer Reports）在新iPhone機款上市2周後，將其中最高階的iPhone 11 Pro Max列為其智慧型手機榜上最好的機款。報告指出，儘管蘋果在iPhone 11 Pro系列機款中保留了與去年相似的設計，但它「確實做出了一些重要改進」，其電池續航時間及相機質量的改善是該系列機款備受青睞的主要原因。

《消費者報告》表示，智慧型手機間的競爭相當激烈，第一名與第十名間僅有6分之差，儘管如此，蘋果此次新機iPhone 11 Pro Max及iPhone 11 Pro仍分別拿下排行榜的第一及第二名。

該機款的重大改進之一即電池續航力，它使得iPhone 11 Pro Max能從機海中脫穎而出。在《消費者報告》的測試中，iPhone 11 Pro Max的續航時間達到「令人印象深刻的40.5小時」較其前代機款iPhone XS Max增加了10個小時以上，是目前該雜誌測試的所有機款中擁有最長電池續航的智慧型手機。iPhone 11 Pro也毫不遜色，一次充電可運行34個小時，其前代機款iPhone XS則僅有27.5小時。

▲▼iPhone 11 Pro Max,iPhone。（圖／路透）

▲《消費者報告》稱，iPhone 11 Pro是一款高效能且時尚的機款。（圖／路透）

至於相機部分，《消費者報告》承認，若要與三星Galaxy S10或Note 10等其它高階智慧型手機競爭，添加第三顆鏡頭是必要的。報告指出，iPhone 11 Pro Max及iPhone 11 Pro在靜態圖像質量評比中的得分最高，iPhone 11在此類別中也獲得很高的成績。而《消費者報告》也給三款新機的後置鏡頭錄影很高的評價。

其他指標還包括耐用程度，iPhone新機具有有更高的耐水性和更堅韌的玻璃，《消費者報告》稱iPhone 11 Pro系列機款是有史以來最耐用的機型。其中iPhone 11和iPhone 11 Pro Max表現都很好，不過iPhone 11 Pro在反覆摔落測試中沒有倖存下來。

《消費者報告》總結道，對於大多數iPhone XS、XS Max及XR用戶來說，iPhone 11系列可能還不夠有讓人升級的動力，不過iPhone 11 Pro系列確實是一款「高效能且時尚」的機款。

雖然iPhone 11 Pro系列奪得《消費者報告》的智慧型手機之首，但它也強調，這些高階機款的差距僅有一點點。除此之外，《消費者報告》也提醒道，5G時代即將來臨，蘋果可能將在明年推出5G版iPhone，部分用戶可能會想等待此版本的推出，不過從三星的經驗來看，5G版的iPhone屆時將成為市場上最昂貴的機款之一。

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