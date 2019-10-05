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淨化選前治安　檢肅治平首惡3人到案展現打擊黑道幫派決心

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記者林悅／台南報導

為淨化台南市選前治安，並持續打擊犯罪幫派組織，強勢剷除不法份子，遏制街頭暴力危害行為，台南市警局為期10天，配合警政署發動全國同步掃黑、肅槍、掃蕩貸放重利之暴力討債地下錢莊行動專案，共檢肅治平專案首惡3人、共犯19人，展現警方絕不容許黑道幫派挑戰公權力之決心與魄力。

▲台南市警局配合警政署發動全國同步掃黑、肅槍、掃蕩貸放重利之暴力討債地下錢莊行動專案，共檢肅治平專案首惡3人、共犯19人到案。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警局配合警政署發動全國同步掃黑、肅槍、掃蕩貸放重利之暴力討債地下錢莊行動專案，共檢肅治平專案首惡3人、共犯19人到案。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警局配合警政署發動全國同步掃黑、肅槍、掃蕩貸放重利之暴力討債地下錢莊行動專案，共檢肅治平專案首惡3人、共犯19人到案。（圖／記者林悅翻攝）

市警局指出，這次掃黑專案行動台南地檢署及法院全力支持下共核發搜索票47張，經調集轄內各單位警力，結合刑事局電信警察大隊偵查第三隊，總計動員近百名警力，同步執行搜索，分別緝獲李姓治平目標為首之詐賭暴力犯罪集團組織及共犯8人到案，該集團長期橫行台南市新營、柳營、白河等地區，以撲克牌4支刀方式詐賭，致使多名涉世未深被害人積欠龐大賭債無力償還，即向被害人施以恐嚇、傷害等暴力行為。

▲台南市警局配合警政署發動全國同步掃黑、肅槍、掃蕩貸放重利之暴力討債地下錢莊行動專案，共檢肅治平專案首惡3人、共犯19人到案。（圖／記者林悅翻攝）

另楊姓治平目標為首之暴力犯罪集團組織，以賭博球版代下企圖詐欺被害人財物，並恐嚇被害人慘輸大筆金額，見被害人無力還款，即率手下追討賭債，進行恐嚇取財等暴力非法犯行；林姓治平目標為首及旗下8名成員對外以台南某公會名義作為掩護，進行土方工程圍標，遇有新興建工程或圍標不成便以恐嚇、暴力、跟拍、檢舉等刁鑽手法，造成工程進度之延誤，暗示土方包商必須向公會繳交規費，實為收取保護費，業者迫於背負大筆違約金賠償之壓力，為求得工程順遂，屈服在暴力之下敢怒不敢言，不得不任由該犯罪集團抽取每挖掘1立方土石5元之高利潤規費，長期造成業者極大之損失。

▲台南市警局配合警政署發動全國同步掃黑、肅槍、掃蕩貸放重利之暴力討債地下錢莊行動專案，共檢肅治平專案首惡3人、共犯19人到案。（圖／記者林悅翻攝）▲台南市警局配合警政署發動全國同步掃黑、肅槍、掃蕩貸放重利之暴力討債地下錢莊行動專案，共檢肅治平專案首惡3人、共犯19人到案。（圖／記者林悅翻攝）▲台南市警局配合警政署發動全國同步掃黑、肅槍、掃蕩貸放重利之暴力討債地下錢莊行動專案，共檢肅治平專案首惡3人、共犯19人到案。（圖／記者林悅翻攝）

案經市警局長期蒐證完備，配合警政署發動全國同步掃黑行動專案均予以檢肅到案，徹底瓦解渠等犯罪組織，並以組織犯罪、傷害、毀損、恐嚇取財及妨害自由等罪嫌移送臺南地檢署偵辦。

▲台南市警局配合警政署發動全國同步掃黑、肅槍、掃蕩貸放重利之暴力討債地下錢莊行動專案，共檢肅治平專案首惡3人、共犯19人到案。（圖／記者林悅翻攝）

另查獲槍砲案4件4人（起獲制式手槍1枝、改造槍枝3枝、子彈28顆）、重利案11件41人（被害人101人）、毒品案件 27件33人，查扣第一級毒品8.59公克、第二級毒品77.09公克、第三級毒品108.07公克、毒咖啡包40.19公克，交出亮眼成績單。

▲台南市警局配合警政署發動全國同步掃黑、肅槍、掃蕩貸放重利之暴力討債地下錢莊行動專案，共檢肅治平專案首惡3人、共犯19人到案。（圖／記者林悅翻攝）

市警局周局長幼偉表示，針對近期直播主之亂，警方已指派專組、專人加強網路巡邏，在本次掃黑專案檢肅到案之楊姓治平目標暴力犯罪集團，有2名直播主隱身其犯罪組織中，即時瓦解絕不容許趁勢做大進而擾亂社會治安。另選舉將屆，任何暴力與金錢介入都可能影響選舉結果，警方將持續掃蕩轄區黑道幫派及全面打擊槍、賭犯罪，呼籲民眾如有發現任何可疑或違法情事，立即向警方檢舉，別讓不法份子存有僥倖心態，警民聯手打擊犯罪，共同維護台南宜居環境。

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