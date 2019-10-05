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郭台銘啟動輔選李縉穎　三峽祖師廟掛「郭柯」合體看板

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▲▼郭台銘攜首位郭家軍李縉穎參拜三峽祖師廟。（圖／記者張榮恩攝）

▲郭台銘攜首位郭家軍李縉穎參拜三峽祖師廟。（圖／記者張榮恩攝）

記者林銘翰／新北報導

鴻海集團創辦人郭台銘退出2020總統大選連署後，重心將轉移到立法院戰場。郭台銘4日與首位郭家軍候選人李縉穎一起赴三峽祖師廟參拜，備戰立法院選情正式啟動，更於三峽祖師廟前掛上首面李縉穎、郭台銘與台北市長柯文哲的合體看板。

郭台銘5日下午赴三峽祖師廟參拜，與首位郭家軍立委候選人李縉穎掃街拜票，前國民黨立委盧嘉辰亦陪同在旁，郭台銘辦公室發言人郭昕宜、蔡沁瑜、吳怡萱與高虹安也全員到齊，引來不少粉絲爭相合照。

郭台銘表示，李縉穎是個今年只有34歲的年輕人，不只是三峽本地人，更具備國際觀、瞭解科技，三峽是新北市重要的文化、人文、傳統產業的資產聖地，但是將來三峽、土城會被新的科技、新的產業來提升層次。

郭台銘說，從三峽出發到新竹科學園區與內湖科學園區車程都在一小時內，「如果將北台灣比喻成矽谷，三峽的北二高就是280高速公路」，因為三峽可以南接竹科、北接軟體園區，三峽未來會從人文產業走向高科技產業。此外，捷運三鶯線很快就要從土城連結三峽、鶯歌到桃園，很多年輕人會逐漸由台北往三峽、土城集中，會讓三峽變成傳統文化及科技結合在一起的新市鎮。

郭台銘說，過去三峽土城的立委由李嘉進及盧嘉辰擔任，與地方結合比較具草根性，未來經濟結構要改變，需要選年輕、懂經濟、有國際觀的人來協助三峽土城從傳統經濟結構轉變成高科技產業，需要好的立委進軍國會，參與國會新科技立法，重要科技法案的立法。

郭台銘也說，李縉穎是他創辦政經學校重點培訓的一員，未來將會以三峽、土城的經濟發展為第一要務，推動郭台銘辦公室所提出的政策，包括「0到6歲國家養」、「百億身障基金」、「工者有其屋」等，以及推動很多雲端大數據，讓三峽變成新北市、北台灣、甚或是全台灣最重要的科技重鎮。

▲▼郭台銘攜首位郭家軍李縉穎參拜三峽祖師廟。（圖／記者張榮恩攝）

▲郭台銘攜首位郭家軍李縉穎參拜三峽祖師廟。（圖／記者張榮恩攝）

李縉穎則表示，自己身為郭家軍的第一棒絕對會讓郭台銘團隊漏氣，如果有機會進到國會，一定會推行郭台銘的政策，「既然要選就要選贏」。他也說，自己是一名新手父親，孩子才7個月大，但孩子出生後他都在柯文哲、郭台銘身邊「嗡嗡翁」做事，特別支持郭台銘之前所推的0至6歲幼兒由國家撫養的政策。

李縉穎說，常常聽到有人說他出來參選是要搏郭台銘與柯文哲的版面，但他說「選舉不是開玩笑，是一件非常辛苦的事」，必須下定很大的決心，既然要選就要選贏。自己在三峽成長與茁壯，並定居在北大社區，身為「郭家軍」第一棒，絕對不能漏氣，選舉也是選真的，希望在地大團結送年輕人進入國會。

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