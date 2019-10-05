真「國球」！中職首度推出國慶紀念球　限量600顆





▲今年適逢中華職棒聯盟30週年，特別推出職棒史上第一顆國慶紀念棒球，「國慶紀念棒球」、「F-16V戰機款」兩款國慶紀念棒球各限量300顆。（圖／國慶主視覺設計團隊提供，以下同）

生活中心／台北報導



中華職棒將與中華民國一同慶祝108歲生日！今年適逢中華職棒聯盟30週年，特別推出職棒史上第一顆國慶紀念棒球，「國慶紀念棒球」、「F-16V戰機款」兩款國慶紀念棒球各限量300顆，要用「真國球」與全台球迷共同歡慶國慶。

▲「國慶紀念棒球」、「F-16戰機款」兩款國慶紀念棒球各限量300顆。

除了經典款的國慶主題紀念棒球，中華職棒另推出國慶紀念棒球「F-16V戰機款」，首次嘗試將戰機元素運用於棒球設計，以饗軍事迷。F16V戰機新款的研發升級，台灣參與其中，代表台灣航太產業的重大進步。因此，今年同步推出兩款紀念棒球，結合國慶、國軍與國球，三大元素，讓球迷一次滿足。

▲「F-16V戰機款」嘗試將戰機元素運用於棒球設計，以饗軍事迷。

國慶紀念棒球由國慶視覺設計師親自參與設計，運用今年國慶大地綠、熱情紫的配色，以及交錯配置的雙十符號線條，展現台灣人的積極活力、熱情好客，以及政府攜手向前的決心。

搭配綠紫鮮明的縫線配色，國慶LOGO與中華職棒30週年一起融合在台灣人最愛的棒球上，國慶紀念棒球是中華職棒首次與中華民國國慶共同聯名的商品，別具意義。國慶籌備委員會近日除了曝光2019國慶第二波主視覺動畫外，也宣布與中職聯名的國慶紀念棒球即將熱情推出。

國慶紀念棒球、國慶紀念棒球/F-16V戰機款於10月6日起開賣，每顆售價350元，分別限量300顆。除了可於中華職棒購物中心購買外，10月10日至10月20日於中正紀念堂的花車嘉年華中華職棒攤位均有販售，歡迎消費者、球迷與全體國人珍藏「真國球」，為中華民國台灣慶祝生日。