幼兒園3歲童溜出逛大街　巡警發現牽小手細心送回家

▲桃園市平鎮區某幼兒3歲李姓幼童，4日上午溜出園區逛大街，被員警發現牽起小手帶回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區3歲李姓小男童4日上午趁幼兒園無人注意之際，溜出園區獨自在環南路上閒逛，面對車水馬龍絲毫不害怕，巡邏員警發現李童獨自在大馬路上閒逛，趕緊牽著小手回到派出所安置，經與里長連絡後，確認李童身分，焦急的李童父親放下工作飛車趕來，發現孩子無恙後對員警熱心感激不已。

平鎮分局宋屋派出所所長姚金寶指出，4日上午9時許，3歲李姓男童在平鎮區環南路上某處幼兒園內，趁園方不注意時，獨自一人溜出幼兒園，沿著環南路閒逛，派出所警員葉俊廷、劉明有巡邏經過時發現，葉俊廷擔心李童發生危險，上前牽起小手安步當車走回派出所，李童一點都不怕生，還對著員警開心微笑。

▲桃園市平鎮區某幼兒3歲李姓幼童，4日上午溜出園區逛大街，員警帶回派出所細心照護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警詢問李同住在哪裡？李童答非所問，員警沿路挨家挨戶詢問，但周邊店家、住戶都表示沒看過李童，員警只好先帶回派出所安置，李童在派出所玩翻天了，一點都不怕生，連已當阿嬤的志工大姊也被李童笑容融化，直呼很可愛！

員警正想打電話給當地里長詢問，結果里長與幼兒園都同時打電話詢問派出所有發現李童嗎？得知男童被員警找到暫時安置派出所才鬆了一口氣，幼兒園早已緊急通知李童父親，焦急地放下工作趕到幼兒園，員警最後將淘氣李童送返幼兒園，讓心急如焚的父親抱起男童開心不已，感謝員警熱心協助。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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