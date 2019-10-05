今晚變天北東轉濕涼！　「哈吉貝」下周成颱亂國慶連假後2天

▲風向圖顯示，即將生成的第19號颱風哈吉貝，下周六可能掃過台灣東北部海面。（圖／翻攝NCDR）

記者胡順惠／台北報導

今天各地天氣穩定，但晚上開始受到東北風影響，迎風面變天轉濕涼。中央氣象局預報員官欣平表示，今晚到周日一整天，大台北東側、基隆北海岸及宜蘭地區都是局部短暫陣雨，尤其宜蘭有局部大雨機會，高溫會從原本的30至33度，降至26至28度，至於東邊的熱帶性低氣壓距離台灣仍非常遠，未來成為颱風可能性很大，路徑要等成颱後才會比較明朗，後續變動很大。

官欣平說，最近一周天氣都是受到東北風消長影響，今晚到周日一整天、下周二至周三（8至9日）、周六（12日）以迎鋒面降雨為主，大台北地區、基隆北海岸、宜蘭地區、宜花交界地區雨勢較為明顯，尤其宜蘭地區要注意局部大雨；中南部影響不大，都是多雲到晴、午後有短暫陣雨的天氣為主，7日東北風減弱，降雨情形緩和。

請繼續往下閱讀...

溫度部分，官欣平指出，受到降雨影響的地區，氣溫會略降幾度，整體感受偏涼，周日到下周三（9日）大台北、宜蘭、花蓮地區，會從今日高溫的30至33度，降至26至28度，尤其大台北低溫會降到21至23度，宜花低溫約22至24度，中南部仍沒有太大影響，高溫維持在30至33度。

▲熱帶性低氣壓下周成颱機率高。（圖／氣象局）

原位於關島東方海面的熱帶擾動，已於今日上午8時正式成為熱帶性低氣壓TD25，隨著國慶連假腳步逼近，大家都很關心是否影響假期天氣。官欣平說，熱帶性低氣壓順著高壓的邊緣走，所以持續往西邊前進，距離台灣仍非常遙遠，現在處於低緯度環境，非常適合氣旋發展，未來成為颱風可能性很高。

熱帶性低氣壓若升級，將成為今年第19號颱風「哈吉貝」。官欣平表示，熱帶性低氣壓還在持續發展中，周日之後會比較晴朗，靠近台灣要走很久，預計國慶假期尾聲會比較靠近台灣，還要觀察高壓強度北轉位置，後續變動還很大，路徑等資訊要等到真正成颱、靠近台灣再觀察，現在說都太早。

天氣職人吳聖宇表示，6日台灣附近仍受到東北風影響，配合水氣移入，大台北、東半部及恆春半島仍有短暫陣雨，東北角、宜蘭一帶還是要留意較大雨勢出現的可能性，西半部山區午後仍有熱對流雷雨發生的機會。

溫度部分，吳聖宇說，東北風帶來稍涼的空氣北台灣明天應該會涼快許多，高溫下降到27至29度，中南部依然悶熱，白天高溫仍可達31至32度以上，夜晚清晨才會稍涼，日夜溫差變化比較大。