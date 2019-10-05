屏東資源回收場凌晨惡火　51打火兄弟奮戰6小時撲滅

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣麟洛鄉一家資源回收場5日凌晨發生大火，由於日前台中才發生2名消防人員不幸殉職事件，消防局不敢大意，出動出動15輛各式車輛、警義消51人前往滅火，經兩個多小時才將火勢撲滅，進行殘火處理到近6時，幸無人傷亡，起火原因還待調查。消防、義消人員經一夜滅火，真是的累翻了。

▲屏東縣麟洛鄉一家資源回收場5日凌晨發生大火， 51位消防兄弟花6小時滅火，相當辛苦。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼竄出大火及濃煙。

屏東縣消防局今天凌晨零時32分接獲民眾報案，指屏東縣麟洛鄉中華路住宅火警，派遣麟洛、屏東、屏二、長治、竹田、萬丹等6分隊及第一大隊出勤，共出動15車警義消51人前往滅火。

▲▼滅火、鐵皮屋燒毀。

消防人員趕到發現起火點是一家兩層鐵皮屋建築物，一樓內堆放資源回收廢棄物，消防人車抵達現場時已全面燃燒，初步了解無人受困，立即佈署消防水線，採正面兩水線攻擊滅火，另外兩線周界防護，由屋外進行射水搶救，火勢於01時22分獲得控制，並於02時23分撲滅。

由於現場堆積大量回收物，消防人員於現場持續撒水降溫直至現場殘火處理至近6時才結束。火警雖造成鐵皮屋面積約300坪全毀，所幸未造成人員的傷亡，起火原因還待調查。