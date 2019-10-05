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新北警掃黑！竹聯、四海、天道全遭殃　逮5治平對象38名幫派成員

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▲▼新北警方掃黑，檢肅5名治平對象到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新北警方掃黑，檢肅5名治平對象到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

2020大選在即，新北市警局配合警政署發動「全國同步掃黑行動」專案，針對竹聯幫、四海幫、天道盟等三大幫派強力掃蕩，共檢肅治平專案5件犯罪組織，計38人到案，並針對轄內之幫派堂口、槍枝、賭場、地下錢莊等可能滋生犯罪場所同步加強掃蕩，截至4日查獲個別幫派分子涉及各類刑案70人、各級毒品2千餘公克、各類槍械13枝。

近期直播主衍生聚眾鬥毆、槍擊等犯罪事件，凸顯非法槍械係衍生及助長暴力犯罪之主要亂源，為防範幫派分子擁槍自重，新北市警局針對非法槍械積極查緝，專案期間海山、三重、新莊、中和、蘆洲分局及刑事警察大隊共查獲13枝改造槍枝。

為達溯源斷流，遏止持槍暴力犯罪及阻斷製造槍械場所，新北市警局與台東縣警局共同破獲槍械改造工廠，查獲改造槍枝、相關改造工具及起獲爆裂物原料等證物，澈底瓦解黑槍汙染源頭，警方將持續清查槍枝來源及有無黑道幫派介入。

警方發現，不法分子常利用借貸民眾畏於報復不敢報案，及地下通匯之隱匿等特性，將不法所得透過地下通匯方式洗錢，本次「掃蕩地下金融」專案，新北警針對掃蕩重點「地下錢莊及地下匯兌業者」積極查緝，共查獲地下錢莊（涉嫌重利罪）16件25人、地下匯兌（涉嫌銀行法）3件6人，穩定國家金融秩序。

新北市警局表示，為防制幫派分子隱匿於網路社群，以新型態網路直播聚集牟利或利用社群媒體號召動員滋事，造成人心惶恐，警方將持續清查是類分子；另為維護「109年第15任總統、副總統與第10屆立法委員」選舉工作，將對幫派組合以暴力或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證並依法偵辦，以防制幫派暴力介入選舉，有效淨化選前治安。

▼新莊分局破獲地下錢莊並起獲槍械。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北警方掃黑，檢肅5名治平對象到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北警方掃黑，檢肅5名治平對象到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

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