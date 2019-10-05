罷韓煎餅店廣德家消失百天復出　「韓粉來買」：大特價1450！

▲廣德家「歡慶雙十國慶－歡慶被消失百日煎餅大特賣」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一間香蕉煎餅店「廣德家」，因為反串推出「發大財煎餅」，以一份1000元的售價賣給韓粉，意外與誤闖的韓粉發生爭執，引起風波。事隔三個月，廣德家老闆決定「哪裡跌倒哪裡爬起來」，在原地點擺攤舉辦「煎餅大特賣」，凡是著國旗裝購買香蕉煎餅「特價1450元」。

▲不少民眾用行動支持 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

「廣德家」因公開罷韓，引發韓粉不滿，店家網路頁面遭網友留言恐嚇，甚至國稅局上門稽查、房東不願續租，廣德家被迫結束6年營業，只能四處流浪快閃。

事隔三個月，廣德家決定跟韓粉「正面對決」，在粉專上發出「歡慶雙十國慶－歡慶被消失百日煎餅大特賣」，只要在5日、6日下午3時30分，穿國旗裝、國旗配飾等韓粉裝扮前來，香蕉煎餅「特價1450元」，一般民眾則是免費享用。





▲不少民眾用行動支持 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

文章發出之後，也有不少網友留言替為廣德家加油打氣，5日下午3時半，許多民眾特地到場給老闆打氣，也沒有見到穿著國旗裝的韓粉前來踢館，同時老闆也強調，目前仍然停業中，香蕉煎餅並無對外販售，也請政府單位不用特地到現場關心。

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