不符參與守則！　VANS下架「反送中」設計鞋款　網嗆拒買

▲VANS辦創意設計賽，下架「反送中」作品挨轟。（圖／翻攝VANS官網）

記者曾俊豪／綜合報導

知名滑板鞋品牌「VANS」日前在官網舉辦鞋款設計比賽，號召愛好者在鞋身創作獨一無二的塗鴉，獲得最高票數的作品將會成為產品銷售。比賽中多款作品以「反送中」為主題的作品，儘管獲得網友認同，卻在最後關頭被「下架」。對此，VANS表示，部分作品不符合比賽參與守則而被移除，導致網友揚言拒買。

在網友曝光的照片中，有一雙滑板鞋以黑黃色為配色基調，前方有一把黃色的雨傘，至於鞋身後側，則是一群佩戴頭盔、口罩的示威者。另外還有一雙滑板鞋以白色為底，鞋身前方是戴著口罩的示威者，後側則由多把雨傘構成。

不過，上述兩部作品已經在VANS活動官網消失，引起網友質疑政治力介入。對此，VANS在香港臉書粉絲專頁表示，「Vans一直鼓勵創意表達，而舉辦Custom Culture比賽旨在貫徹品牌精神，支持與連結世界各地的創作者，並期望他們及一眾參與者能利用此平台共同宣揚創意及正面的信息。

▲VANS微博力挺《禁蒙面法》。（圖／翻攝VANS微博）

聲明指出，作為一個公開、多元的品牌，Vans從來沒有任何政治立場，我們需審視比賽中提交的設計，藉以確保其符合品牌一直堅持有關尊重及包容的原則，比賽的參與守則。「基於比賽原意的考量，我們確認有少部份作品因不符合比賽參與守則而被移除。」

然而，此聲明並未消除網友的怒火，不少人在底下表達失望，並表示未來不會再購買VANS的鞋子。事實上，針對港府宣布《禁蒙面法》，VANS官方微博也在第一時間表態，「支持香港立法禁止蒙面，廢青們以後蒙面違法嘍，但是你們可以自己毀容，那不違法。」

▲反送中成為設計靈感。（圖／翻攝VANS官網）

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