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私菸案／黃湘媚機上購菸14條遭罰1.5萬元　17人機上買免稅品補稅萬元

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▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

私菸案持續延燒！財政部關務署台北關今（5）日國安人員藉由總統專機走私菸案，針對「旅客」機上超量購買免稅商品（非菸品）的部分進行處分。這次台北關先對華航員工黃湘媚機上購買14條菸，先處分1.5萬元；另外17名機上旅客購買的精品、化妝品及香水等，也共處分約萬元左右，最高處分貨價與罰鍰者有7500元。

首先，台北關昨（4）日依據刷卡紀錄以及訂購明細，黃湘媚不只不論是機下或者是機上，都有買菸品，台北關先針對黃湘媚在機上購買14條菸進行處分，處分貨價加罰鍰共計1.5萬元左右。

請繼續往下閱讀...

其次，近日會針對機上「旅客」17人購買精品以及化妝品、香水等，也進行發出處分書。關務署台北關官員表示，這17位之中，有一位因為所購買的物品有涉及應稅物品（要課徵關稅），像是手錶、包包等精品，所以依據海關緝私條例待處分，其餘則是只有買化妝品以及香水等，所以只有補徵營業稅即可。

精品的部分是因為已經攜帶入境，所以扣除免稅額外處分貨價跟追徵；其他買化妝品、香水的旅客刷卡金額大約是3萬元～5萬元左右，補徵營業稅大約是500到1000元。所以針對機上旅客買精品、香水等物品，最高就是帶精品入境的旅客，處分為7500元，整體來說這17人共計處分約萬元左右。

另外，黃湘媚利用黃姓友人信用卡，在機下購買菸品，並由華航員工徐世立運走，台北關表示，這部分屬於反菸酒管理法相關規定部分，該關將續移送桃園市政府審認核處，預計亦將於下周完成相關作業。

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