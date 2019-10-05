郭台銘啟動立委輔選　李縉穎：進入國會一定推行郭董政策

▲郭台銘攜首位郭家軍李縉穎參拜三峽祖師廟。（圖／記者張榮恩攝）



記者林銘翰／新北報導

鴻海集團創辦人郭台銘退出2020總統大選連署後，重心將轉移到立法院戰場。郭台銘4日與首位郭家軍候選人李縉穎一起赴三峽祖師廟參拜，備戰立法院選情正式啟動。李縉穎表示，自己身為郭家軍的第一棒絕對不會讓郭台銘團隊漏氣，如果有機會進到國會，一定會推行郭台銘的政策，「既然要選就要選贏」。

李縉穎會前受訪時表示，非常感謝郭台銘的推薦與支持，很可惜今天是補班日所以台北市長柯文哲無法前來，估計下個月競選總部開幕時，會親自邀請柯文哲一同幫忙祝賀，並強調「我是他們兩位的聯合推薦」。

李縉穎也說，身為郭家軍的第一棒「說沒有壓力是騙人的」，但自己要盡最大的努力把第一棒的成績做好，接下來好好把選戰拚完，要選就要贏，希望有更多的年輕人可以陸續加入團隊，大家一起改變台灣。

不過目前新北市第十選區（土城、三峽）呈現三腳督局面，李縉穎說他的兩位競爭對手一位是現任議員、一位是現任立委，都是政壇的前輩，自己身為年輕人確實有很多地方需要學習跟歷練，但他對自己很有信心，「畢竟在郭台銘與柯文哲手下當幕僚又能生存至今，又能得到他們的聯合推薦，我相信一定是有能力為鄉親服務，前進國會將立委做好」。李縉穎認為，年輕人相對於政壇前輩資源沒有那麼多，地方人脈也沒有那麼熟悉，不外乎就是勤跑基層，「勤勞走就有」。

至於是否擔心參選後瓜分藍營選票？李縉穎則說「不盡然是這樣吧」，畢竟選舉還沒有到開票日，事情都在未定之天，他認為年輕人出來參選會拉到更多年輕人的票，自己會盡最大的努力扮演好現在的角色，希望有更多年輕人超越藍綠，一起為國家做事、改變台灣。

其他人也看了這些...

►郭台銘、柯文哲同框照曝光！「白襯衫+黑褲」網友喊：好帥

►柯文哲拿iPhone 11自拍「性能還不錯！」 網笑：郭台銘送的？

►與柯文哲當雙母雞大推李縉穎 郭台銘：郭董認證品質保證



其他熱門新聞...

►郭柯雙母雞合體第一彈！5參選人獲「最強外掛」助拳

►與兩位老闆合拍宣傳照 李縉穎：柯家軍還是郭家軍 不是大問題

►白色力量配最強外掛！柯文哲合體郭台銘自拍秀好交情

►超越藍綠，就靠她了