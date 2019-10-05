繼陳雨凡後時力又一人退黨　蕭新晟感嘆：政黨大於國家

▲蕭新晟。（圖／記者徐斌慎）

記者黃巈禾／台北報導

時代力量繼立委林昶佐、洪慈庸及參選人陳雨凡相繼退黨後，時代力量的決策委員蕭新晟5日也透過臉書宣布辭去決策委員一職，並退出時代力量。

蕭新晟表示，2018年接受時代力量的徵召，從美國回到台灣，帶著服務地方、回饋家鄉的心情投入議員選舉；同時懷抱著理想，要以自己的科技專長，將時代力量打造成一個現代化、賦有科技感的數位政黨。

蕭新晟指出，在議員選舉結束後決心要進入時代力量核心推動改造，並壯大本土派的政治力量，身為決策委員，一直以來都主張團結抗中，各區應整合出一名最強候選人，力阻親中政黨復辟。

▲陳雨凡也宣布退黨。（圖／記者屠惠剛攝）

蕭新晟透露，八月初時代力量內部因對選舉戰略的不同陷入路線之爭，相同理念的戰友一個個相繼離開，「即使孤掌難鳴，我仍試圖力挽狂瀾，替前線奮戰的戰士在決策會中發聲，持續推動黨中央與抗中陣線做選區協調」。

蕭新晟提到，當陳雨凡完成信義南松山選區的整合，承受壓力退出選舉，卻受到黨內不滿的批評聲浪，「我只聽過沒拿到提名自行參選被開除，沒聽過候選人要退選還被黨員連署要求開除，怎不讓人感到心寒？」

蕭新晟表示，目前的時代力量決策核心，幾乎確立2020不合作的選戰策略，「一下子作勢要自提總統候選人，一下子又放話要在雙北提名立委。種種有違黨內決策機制的行為，都讓我疲於澄清且心灰意冷」。

▲陳雨凡日前宣布退選，支持許淑華，卻引發時力黨員不滿。（圖／記者林銘翰攝）

蕭新晟指出，一個號稱捍衛台灣主權的本土政黨，不思索如何防堵親中勢力，卻將立場相近的友黨視為最大敵人，「這與我所主張的『團結抗中』有極大的衝突」。

蕭新晟提到，「我無法接受時代力量在2020危急存亡的關頭，無視房間裡的大象，選擇一條政黨發展大於國家生存的路線」。

蕭新晟提及，香港在昨天發布《禁蒙面法》之後，已然進入實質戒嚴，情況只會越來越嚴峻；統促黨在台灣橫行無阻，公然挑戰民主法治；「被國際認證有中國網軍支援的韓國瑜，仍挾著大量韓粉虎視眈眈」。





▲林昶佐退黨說明。（圖／記者呂佳賢攝）

蕭新晟強調，如果在「壯大時力」與「抗中保台」之間只能擇其ㄧ，「我會毫不猶豫地選擇後者」，即日起將辭去決策委員，並退出時代力量，想要的從來就不是黨的成長茁壯，而是能夠幫助台灣走向一個更好的未來，那才是時代力量存在的價值。

蕭新晟提到，退黨雖是個人的決定，但也要對決策委員選舉時投給自己的朋友說聲抱歉，「沒能讓這艘船穩定地航向目的地，是我努力不夠」。

蕭新晟還說，台灣是自己的家，回家了就不會再離開，不論是以什麼身份，都會持續努力，為更自由民主、科技繁榮的台灣而努力，「期許在2020之後，我們已往理想中的台灣更近一步」。

▲洪慈庸宣佈退出時代力量。（圖／記者屠惠剛攝）