銀行防洗錢..限時更新個資惹民怨　金管會：要給合理時間準備

▲金管會對銀行洗錢防制規定要求愈來愈嚴，引發不少民怨。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

洗錢防制上路後，不少民眾常接到銀行通知，需在限期內更新個人資料，引起不小民怨，近期中華大學講座教授杜紫宸就抱怨，銀行有侵犯隱私的疑慮，揚言要提告。金管會對此表示，按照規定，銀行要做好了解客戶，定期更新資料，但需給予合理且充分的時間準備，並提供電話、臨櫃等多種管道去辦理，方便客戶辦理。

中華大學講座教授杜紫宸在臉書發文指出，日前收到中國信託銀行來信，內容提及「本行為保障客戶所有帳戶的交易安全，及配合洗錢防制相關法令要求，須不定期向您進行帳戶資料更新事宜，避免其帳戶遭不當使用，請於接獲此通知函之日起60天（含）內盡速提供資料」。

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杜紫宸進一步指出，「一所私人銀行，應是在金管會明示默許下，要求所有客戶必須於限期內主動申報職業及相關訊息，否則即可片面暫停所有重要金融服務？」，同時也質疑，「在那家公司上班、公司電話幾號，與我私人國外匯款或開設私人保險箱，有什麼法律邏輯上的約束關係？」若7日之內得不到合理解釋，準備向中信銀及金管會提告。

金管會銀行局表示，過去金融機構執行洗錢防制措施引起不少民怨，因此先前已請金融機構就客戶資料更新相關事宜進行討論，也曾辦理說明會，蒐集外界意見，並在網站上放問答集提供民眾參考。

銀行局指出，按照洗錢防制規定，銀行要做好了解客戶，並按照客戶風險程度，定期做資料的審查與更新；一般來說，中高風險的客戶每3至5年就要進行一次更新，而高風險客戶則要每年更新一次，但銀行執行該業務時，需給予合理且充分的時間準備，並提供多種管道去辦理，包括電話、網銀、臨櫃等，方便客戶辦理。

中信銀行對此回應，寄發信函通知客戶更新資料事宜，是為落實執行洗錢防制法及相關法規。依據「金融機構防制洗錢辦法」，金融機構確認客戶身分措施，應包括對客戶身分的持續審查，依重要性及風險程度定期檢視取得的資訊是否足夠，並確保該等資訊更新。

中信銀行強調，在執行上述審查過程，業界通常會給予客戶一段期間進行更新（本行為60天），若逾期尚未收到回覆時，會依據相關業務往來約定條款，將以書面方式通知客戶，若未於60天內回覆，才會暫停新業務申請，但客戶既有已往來業務將不受影響。