　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北首座在地花卉主題式公園　金山「杜鵑公園」正式啟用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北首座在地花卉主題 金山「杜鵑公園」正式啟用。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 新北首座在地花卉主題式公園，金山「杜鵑公園」正式啟用。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區為杜鵑花的原鄉，全台近9成杜鵑花苗產自金山，市地重劃B單元闢建「杜鵑主題式公園」，園區內種植數萬株各式品種杜鵑，四季皆有杜鵑花可賞，區公所也將杜鵑花意象融入遊具設計，讓位於公園正中央的遊具上方高處開滿一朵朵杜鵑花，玩全齡化共融性特色公園及賞萬株杜鵑。

為配合北海岸風景區觀光軸線發展，讓金山區成為臺北市通往北部海岸的門戶及為觀光軸線中繼點，「新北市金山地區市地重劃區」都市計畫自2018年1月3日發布實施，後歷經1年餘進度在2019年7月移交接管，總面積6.98公頃的重劃區中，闢有3處共1.69公頃公園及綠地，並以金山在地花卉流蘇、杜鵑及櫻花為主題，將地方風情與農特產品融入遊憩生活中，設置全齡化共融性特色公園，3處公園自5日起正式啟用。

▲ 新北首座在地花卉主題 金山「杜鵑公園」正式啟用。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 新北首座在地花卉主題式全齡化共融性特色「杜鵑公園」。

新北市副市長陳純敬表示，新北市政府於2019年4月成立跨局處工作小組，共同推動全市公園特色共融及全齡化，讓無論阿公阿嬤、爸爸媽媽帶小朋友到公園，皆可以同樂，金山區本次啟用的3處公園，即是新北市的第7、8、9處共融性特色鄰里公園，未來2年內市府將努力於各地再完成41處。

金山區長陳國欽說，金山區3處全齡化共融性特色公園於遊具規劃階段納入公民參與環節，透過國家發展委員會輔導機制，區公所舉辦工作坊、培力坊，召集關心公園建設的居民、學校及社團代表，共同討論公園新願景，後續也以國發會「眾開講」公共政策平臺，讓大眾可自由發表對遊具新建看法，如今設計出來的杜鵑公園遊具，結合票選序列在前的溜滑梯及攀爬繩，相當受歡迎。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 新北首座在地花卉主題 金山「杜鵑公園」正式啟用。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 小朋友體驗溜滑梯，玩得不亦樂乎。

ET快訊
獨／「韓江配」決戰中台灣　兩大關鍵讓地方力推江啟臣當大黑馬
八里貨櫃車失控畫面曝光！狂鏟整面隔音牆　33歲運將卡車頭亡
女嬰出生5天「月經來了」！媽嚇傻求診…醫一查曝關鍵：正常
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北首座在地花卉主題式公園　金山「杜鵑公園」正式啟用

新北推外籍勞工華語訓練班　提升中文能力聽說讀寫樣樣行

新北市圖新店分館分享私房「老書」　銀髮長者另類慶重陽

雙十連假九份金瓜石人車潮爆量　瑞芳警實施交管資訊報你知

歡慶中華民國108歲生日　中市府推出史上3大好禮

雲林布袋戲館「偶藝非凡」特展　營造出三國梟雄之間的愛恨情仇

西螺觀光文化節起舞宣傳　吸睛活動快閃開場

農作物「沼」肥分 ？　雲林縣環保局免費幫忙「找好找滿」

銅放流水加嚴標準1.2 mg/L　環保局加強稽查三爺溪流域事業

重陽節前夕　永康警分局長探望員警父母

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

新北首座在地花卉主題式公園　金山「杜鵑公園」正式啟用

新北推外籍勞工華語訓練班　提升中文能力聽說讀寫樣樣行

新北市圖新店分館分享私房「老書」　銀髮長者另類慶重陽

雙十連假九份金瓜石人車潮爆量　瑞芳警實施交管資訊報你知

歡慶中華民國108歲生日　中市府推出史上3大好禮

雲林布袋戲館「偶藝非凡」特展　營造出三國梟雄之間的愛恨情仇

西螺觀光文化節起舞宣傳　吸睛活動快閃開場

農作物「沼」肥分 ？　雲林縣環保局免費幫忙「找好找滿」

銅放流水加嚴標準1.2 mg/L　環保局加強稽查三爺溪流域事業

重陽節前夕　永康警分局長探望員警父母

「瑪利歐賽車巡迴賽」首周下載數達9千萬！破任天堂手遊最佳記錄

金鐘･紅毯／王淨穿公主蓬裙不夠合身　慘變大隻佬　

金鐘・紅毯／大霈水鑽深V禮服配820萬珠寶超大器　三度入圍敲鐘野心旺　

金鐘獎／阿翔「搭休旅車」出場！PTT秒懂酸爆　「尷尬表情ㄍ一ㄥ全程」

萌弟手拿大公蝦...貪吃汪排隊雙眼發光　「極致白牙」網跪求秘方

金鐘獎／《聲林》Gail公主裝美爆！　「全身閃亮」甜笑揮手…全場high翻

金鐘獎／三金首次！開場30分鐘「0黑特」　瑪麗、黃豪平神搭檔…網讚：史上最完美

罷韓煎餅店廣德家消失百天復出　「韓粉來買」：大特價1450！

私菸案／黃湘媚機上購菸14條遭罰1.5萬元　17人機上買免稅品補稅萬元

金鐘獎／王淨「側邊全露」美翻！驚叫一聲：忘帶幸運物了

地方熱門新聞

買假賠百萬翻車！連千毅精品「假..

板樹快儲水！1.5萬戶23小時..

4年拚「3+2」箭　楊文科打造..

慢車新制10／1上路　未戴安全..

30歲患糖尿病　只信徧方60歲..

民眾拾獲石虎縣長關心　議員：諷..

「幹譙阿嬤」不罵人改換監視器

劍湖山國慶優惠　證號1或0入園..

石氏傷科在台唯一傳人　駐診花蓮..

淨山健行慶重陽　千歲阿嬤活力演..

獨居翁倒臥客廳險死　鄰長發現報..

歐陽靖勇於築夢走出人生路

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞..

美籍旅客來台重機自助遊　導航誤..

更多熱門

相關新聞

新北警掃黑　檢肅5治平對象、38成員到案

2020大選在即，新北市警局配合警政署發動「全國同步掃黑行動」專案，針對竹聯幫、四海幫、天道盟等三大幫派強力掃蕩，共檢肅治平專案5件犯罪組織，計38人到案，並針對轄內之幫派堂口、槍枝、賭場、地下錢莊等可能滋生犯罪場所同步加強掃蕩，截至4日查獲個別幫派分子涉及各類刑案70人、各級毒品2千餘公克、各類槍械13枝。

新北平溪「蜂富人生」正港土蜂蜜

沉浸式舞蹈《任務1884》創意導覽

新北推外籍勞工華語訓練班

分享私房老書　銀髮另類慶重陽

關鍵字：

新北金山公園杜鵑

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

直播主買連千毅70萬勞力士！網抓包造假痕跡

64快速道路貨櫃車失控！撞破隔音牆

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

網發表宣言　號召建香港臨時政府

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面