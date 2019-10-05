▲ 新北首座在地花卉主題式公園，金山「杜鵑公園」正式啟用。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區為杜鵑花的原鄉，全台近9成杜鵑花苗產自金山，市地重劃B單元闢建「杜鵑主題式公園」，園區內種植數萬株各式品種杜鵑，四季皆有杜鵑花可賞，區公所也將杜鵑花意象融入遊具設計，讓位於公園正中央的遊具上方高處開滿一朵朵杜鵑花，玩全齡化共融性特色公園及賞萬株杜鵑。

為配合北海岸風景區觀光軸線發展，讓金山區成為臺北市通往北部海岸的門戶及為觀光軸線中繼點，「新北市金山地區市地重劃區」都市計畫自2018年1月3日發布實施，後歷經1年餘進度在2019年7月移交接管，總面積6.98公頃的重劃區中，闢有3處共1.69公頃公園及綠地，並以金山在地花卉流蘇、杜鵑及櫻花為主題，將地方風情與農特產品融入遊憩生活中，設置全齡化共融性特色公園，3處公園自5日起正式啟用。

▲ 新北首座在地花卉主題式全齡化共融性特色「杜鵑公園」。

新北市副市長陳純敬表示，新北市政府於2019年4月成立跨局處工作小組，共同推動全市公園特色共融及全齡化，讓無論阿公阿嬤、爸爸媽媽帶小朋友到公園，皆可以同樂，金山區本次啟用的3處公園，即是新北市的第7、8、9處共融性特色鄰里公園，未來2年內市府將努力於各地再完成41處。

金山區長陳國欽說，金山區3處全齡化共融性特色公園於遊具規劃階段納入公民參與環節，透過國家發展委員會輔導機制，區公所舉辦工作坊、培力坊，召集關心公園建設的居民、學校及社團代表，共同討論公園新願景，後續也以國發會「眾開講」公共政策平臺，讓大眾可自由發表對遊具新建看法，如今設計出來的杜鵑公園遊具，結合票選序列在前的溜滑梯及攀爬繩，相當受歡迎。

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▲ 小朋友體驗溜滑梯，玩得不亦樂乎。