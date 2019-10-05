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主計總處：9月WPI連5個月負成長　創42個月以來最大跌幅　

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▲▼ 行政院主計總處。（圖／記者余弦妙攝）

▲行政院主計總處今日公布9月消費者物價總指數。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（5）日公布9月份消費者物價總指數（CPI）與9月份躉售物價總指數（WPI），分別為0.43%、-4.53%，CPI較上個月漲0.17%，經調整季節變動因素後漲0.42%；另外主計總處指出，WPI的部分較上個越跌0.63%，這已經是連續5個月都為負成長，且9月份的跌幅更創下42個月以來最大跌幅。但主計總處強調，就以整體物價指數來看，目前的物價還算是平穩的狀態，接下來2個月也是觀察期，目前尚未有通縮的情況產生。

根據主計總處的資料顯示，9月份的CPI較上個月漲0.17%，主要是因為蔬菜及水果受到8月颱風及豪雨遞延影響，價格上揚所致，另外在交通及通訊類的部分呈現下跌0.97%，這是因為暑假價旅遊旺季結束，導致機票及旅遊回費回跌抵消部分漲幅所致。

請繼續往下閱讀...

另外，9月份所得層級別消費者物價指數中，低所得家庭較上個月漲0.38%，較去年同月漲0.56%、中所得家庭較上個月漲0.24%，較去年同月漲0.39%、高所得家庭較上個月跌0.02，較去年同月漲0.45%%；另外在9月WPI的部份，較上個月跌0.63%，國產內銷物價指數較上個月跌0.28%，進口物價指數較上個月跌0.78%，出口物價指數較上個月跌0.74%。

主計總處透露，9月份的WPI創下了42個月以來最大跌幅的最主要因素就是因為中美貿易戰，不過就以目前的整體情況來看，還要加上CPI連續2個月下跌才會出現通縮疑慮，不過就以目前的CPI與WPI來看，目前尚未出現通縮情況，接下來兩個月還會持續觀察。
 

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