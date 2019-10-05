【廣編】「國家品牌玉山獎」最高肯定！橘子工坊堅持安心與持續創新　呵護家人健康

▲「橘子工坊」今年首度參加「國家品牌玉山獎」評選，一舉榮獲兩項最佳產品殊榮。



圖、文／橘子工坊提供

「國家品牌玉山獎」是全國最具公信力和指標性的優質傑出企業評選，堪稱國家等級的品牌奧斯卡獎。「橘子工坊」今年首度參賽，一舉榮獲兩項最佳產品—「洗衣精全系列」和「橘油泡泡食器清潔」的殊榮。

橘子工坊，最受歡迎的洗衣洗碗系列今年更連續蟬聯「康健雜誌讀者票選信賴品牌」第一名。橘子工坊洗衣精堅持以冷壓橘油為原料，滿足「淨味、抗菌、潔淨、低敏」的四大洗衣需求，通過「美國AMA低敏驗證」與「美國農業部USDA生質產品標章」，洗後無界面活性劑殘留，降低皮膚敏感風險。

「橘油泡泡食器清潔」是深入了解消費者困擾，提出的創新解決方案。隨著環保意識抬頭，消費者更多使用環保吸管及餐具，因此開發獨特噴頭，只要瞄準隙縫或重油汙位置，輕輕按壓，免用海綿搓洗就能噴出去油力十足的濃密泡泡，快速瓦解難纏油垢。

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