號召10.6戴口罩、上街頭！　張達明：在「非公眾地方」不會犯法

▲張達明號召10/6戴口罩走上街頭。（圖／翻攝張達明臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港政府4日通過的《禁止蒙面規例》今（5）日開始實施，引發示威者在多區進行抗議。為了躲避衝突危險，港鐵宣布今日不提供服務，多間商場也紛紛休息一天，全港陷入緊張氣氛。港大法律學院首席講師張達明下午3點多在臉書上號召，明（6）日將戴口罩走上街頭。

張達明在臉書上預告，自己將會在明（6）天下午戴上口罩，並以此裝束走上港島街頭，「我不忍心看見年輕人成為制度暴力的犧牲品，所以衷心希望明天香港人能站出來，以和平理性方式，讓政權看見民心所向。」

「戴上口罩，難道你就認不出我？」張達明認為，戴上口罩並不是要使用「可能阻止識辨身份的蒙面物品」，而是要對政權倒行逆施、繞過立法會，以《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》，作無聲抗議。

▲香港示威者今日發起禁蒙面法遊行。（圖／路透社）

據悉，大陸國務院港澳辦指出，香港特首林鄭月娥所宣布《禁止蒙面規例》，已與行政會議討論過，根據《緊急情況規例條例》來訂定，往後除了警察以外，任何人在公眾遊行集會中，不得再使用蒙面物品，阻止身分識別，否則就是犯罪。

不過，張達明指出，《禁止蒙面規例》所規管的是《公安條例》下所指的「公眾地方」，根據法庭詮釋為「公眾地方」，並不包括私人屋苑、商場、學校等，所以若在「非公眾地方」蒙面，並不會觸犯《禁止蒙面規例》。

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