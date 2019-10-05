吳敦義動怒「吳郭會是郭辦要求」　蔡沁瑜反擊：國民黨家務事絕不介入

記者林銘翰／新北報導

鴻海集團創辦人郭台銘為安撫郭粉情緒，認為若無重大議題討論，「吳郭會」可暫緩，國民黨主席吳敦義5日上午受訪時竟罕見動怒表示，吳郭會完全是郭台銘辦公室規劃，「我沒有提出這樣的需求」。對此，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜下午受訪時表示「完全沒有這件事情」，郭台銘在已經退黨的身份之下沒有必要去做這件事情，現在要做的事情是力挺理念相同的立委候選人進軍國會，「國民黨的家務事絕對不會介入」。

郭台銘陣營原先將在2週後安排跟吳敦義會面，但郭幕僚蔡沁瑜3日表示，不少鐵郭粉聽到「吳郭會」消息後情緒很激動，甚至傳出500人退團潮，「郭台銘得知後很不捨，認為這些都是支持他的力量、是他的後盾，既然支持他的人有意見，若沒又重大議題，吳郭會可以暫緩」。不料吳敦義5日上午被問及此事時，竟罕見動怒表示，吳郭會完全是郭台銘辦公室規劃，「我沒有提出這樣的需求」。

郭台銘4日與首位郭家軍候選人李縉穎一起赴三峽祖師廟參拜，蔡沁瑜受訪時還原，吳郭會是因為當時在第一場感恩之旅時，郭台銘對吳敦義願意註銷其黨籍所表示的善意，當時幕僚的安排也並不排斥吳郭會，郭辦的態度是不排斥跟任何人見面。

蔡沁瑜重申「郭台銘現在無黨一身輕」，也正在享受這個過程當中，幕僚的建議是不排斥跟任何人見面，「但如果雙方都沒有這樣的需求，當然我們也不會強求」，原則上並不是一定要見面，不過郭台銘目前沒囿這個需要，郭台銘已經是退黨的身份，「真的沒有必要去做這件事情」。蔡沁瑜說，郭台銘現在需要做的是力挺理念相同的立委候選人進軍國會，「國民黨的家務事絕對不會介入」。

對於吳敦義的說法，蔡沁瑜回擊「完全沒有這件事情」，還原當時是因為有記者提問「現在可以吳郭會嗎」，且在郭台銘退黨之前吳郭會的聲音一直存在，當時郭辦認為沒有必要，在退黨後也不排斥跟任何人見面，並沒有所謂主動與被動的問題。

蔡沁瑜也說，在要跟誰見面這件事情上，「郭台銘」三個字一直被提起，「對我們來說很困惑也很困擾」，到目前為止也沒有「三組共同友人」與郭辦聯繫，現在又說郭辦開的條件太嚴苛，「老實說那都是都選的事情了，我們也沒有開出任何的條件要跟他們見面，然後現在又說不需要見面了」，如果是這個樣子，「是不是可以讓郭台銘三個字從他們陣營消失而去，就不要再提了」。

▲蔡沁瑜聯訪。（圖／記者張榮恩攝）



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